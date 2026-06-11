Die deutsche Nationalmannschaft bezieht im Graylyn Estate Hotel in Winston-Salem ihr Quartier, um unter optimalen Bedingungen und in entspannter Atmosphäre die Weltmeisterschaft 2026 anzugehen.

Die deutsche Nationalmannschaft unter der Führung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihre Vorbereitungen für die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen.

In der Stadt Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina ist das Team eingetroffen und hat ein Basislager bezogen, das in jeder Hinsicht durch Exzellenz und Ruhe besticht. Die ersten Eindrücke aus dem Lager sind äußerst positiv, und die Stimmung innerhalb der Mannschaft wird als tiefenentspannt beschrieben. Besonders bemerkenswert war eine Szene am Dienstagabend, als sechs Stars des DFB-Kaders in aller Seelenruhe und mit einfachen Badelatschen eine lokale Supermarktfiliale besuchten.

Diese entspannte Atmosphäre ist kein Zufall, sondern Teil einer gezielten Strategie, um den Spielern einen optimalen Rahmen für ihre Vorbereitung zu bieten. Die Bewohner der Universitätsstadt haben das Team mit offenen Armen empfangen, und in der gesamten Region ist ein spürbarer Stolz darüber zu vernehmen, dass die Wake Forest University als Standort für das Basislager ausgewählt wurde. Ein zentraler Bestandteil dieses Aufenthalts ist das luxuriöse Graylyn Estate Hotel, in dem die Mannschaft untergebracht ist.

Das Anwesen ist weit mehr als nur eine Unterkunft; es ist ein architektonisches Prunkstück der Region, das zwischen 1927 und 1932 im normannischen Stil erbaut wurde. Ursprünglich diente das Gebäude als privater Landsitz für Bowman Gray Sr., den ehemaligen Präsidenten der R.J. Reynolds Tobacco Company, und seine Ehefrau Nathalie. Heute erstreckt sich das luxuriöse Hotel- und Konferenzzentrum über eine beeindruckende Fläche von 55 Hektar.

Der DFB hat sich dazu entschieden, alle 85 verfügbaren Zimmer zu mieten, um eine geschützte und private Atmosphäre für die Spieler und den gesamten Betreuerstab zu gewährleisten. Andreas Rettig, der Geschäftsführer des DFB, bezeichnete die Wahl von Winston-Salem, die früher als Camel City bekannt war, als das ideale Szenario für das Teamquartier. Man möchte sicherstellen, dass es den Spielern an absolut nichts fehlt, um die sportliche Leistung zu maximieren und die psychische Belastung zu minimieren.

Nach den enttäuschenden Erfahrungen der letzten zwei Weltmeisterschaften ist das Ziel klar definiert: Es darf kein drittes Scheitern in Folge geben. Julian Nagelsmann betont daher die Bedeutung einer ausgewogenen Vorbereitung. Es gehe nun primär darum, eine perfekte Balance zwischen der konzentrierten taktischen Vorbereitung auf die Gegner und allgemeinen Trainingseinheiten zu finden, die die Mannschaft als Ganzes weiterentwickeln. Dabei spielt die psychologische Komponente des Standorts eine wesentliche Rolle.

In der Geschichte des deutschen Fußballs kommt dem Teamquartier oft eine fast schon mythische Bedeutung zu. Die großen Triumphe der Jahre 1954, 1974, 1990 und 2014 waren stets mit einem besonderen Geist des jeweiligen Standorts verbunden. Im Gegensatz dazu wird bei Misserfolgen, wie etwa 2018 in Watutinki oder 2022 in Zulal, oft die Unterkunft als mitverantwortlich für die negative Dynamik gesehen.

Mit dem Bezug des Graylyn Estate hofft der DFB, diesen positiven Geist wiederzubeleben und die Mannschaft in einen Zustand höchster Konzentration und Gelassenheit zu versetzen, um den Weg zurück an die Weltspitze erfolgreich zu beschreiten





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weltmeisterschaft 2026 DFB-Team Julian Nagelsmann Winston-Salem Basislager

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marktprognose Juni 2026: BYD erwartet historischen Elektro-Boom auf dem HeimatmarktSHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Automobil- und Batteriehersteller BYD rechnet mit einem weiteren Wachstum des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge. Stella Li, Executive Vice President

Read more »

NBA-Finals 2026 live: Spurs unter Druck - alle Infos zu Spielplan, TV-Übertragungen und StreamsDie NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Read more »

Neue BaFin-Testpflicht für Turbo-Zertifikate ab 2026 und HSBC Marktbeobachtung Mai 2026Ab Juni 2026 müssen Anleger halbjährlich einen Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. HSBC erweitert seine Masterclass um ein BaFin-Test-Kapitel und veröffentlicht zudem die Marktbeobachtung Mai 2026 zum Thema Reisen unter geopolitischem Druck.

Read more »

BMW unter Siegern beim Reichweitentest 'El Prix 2026'Der Automobilclub NAF hat Praxisreichweiten von Elektroautos unter sommerlichen Bedingungen getestet. Bei absoluten Reichweiten fuhr ein deutsches Fahrzeug nach vorn, in einer anderen Kategorie ein Chinese.

Read more »