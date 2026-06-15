Luxuriöses Schloss Wolfsbrunnen in Hessen nach russischem Bankenskandal zum Verkauf

Das russische Unternehmerpaar Irina Klochkova und Andrey Trubitsin bietet Schloss Wolfsbrunnen für 11,1 Millionen Euro an. Die Eigentümer sind in einen großen Finanzskandal um die Konservative Handelsbank verwickelt, bei dem hohe Geldstrafen und die Einziehung von Vermögen drohten. Der Verkauf könnte zur Deckung von Verlusten dienen.

Ein prächtiges deutsches Schloss steht plötzlich zum Verkauf. Es strotzt nur so vor Luxus. Sogar einen Helikopter-Landeplatz gibt es auf dem Anwesen. Die Noch-Eigentümer sind ein russisches Ehepaar.

Es ist in einen Bank-Skandal verwickelt. Wolfsbrunnen auf einer Anhöhe im Werratal. Dass das Anwesen heute aussieht wie neu, verdankt es dem Unternehmer-Ehepaar Irina A. Klochkova (61) und Andrey M. Trubitsin (61). Sie kauften die Immobilie 2009 sanierungsbedürftig.

Berichten zufolge für rund 3 Millionen Euro. Dann machten sie das denkmalgeschützte Ensemble zu einem Vier-Sterne-. Seit Mitte Mai wird Wolfsbrunnen für 11,1 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Inoffiziell war zu vernehmen: Das Millionärs-Ehepaar ziehe sich altersbedingt zurück.

Geäußert hat sich die Klochkova & Trubitsin GbR zu den Gründen des Verkaufs bisher nicht. Soll plötzlich für mehr als 11 Millionen Euro einen neuen Besitzer finden: Schloss Wolfsbrunnen in Hessen. Was weniger bekannt ist: Die Schlossbesitzer waren in Russland in einen Finanzskandal verwickelt. Im Mittelpunkt stehen Klochkova und Trubitsin als Haupteigner (99,98 Prozent) der Konservativen Handelsbank (KKB) aus dem südrussischen Astrachan.

Die KKB fungierte als Clearingstelle für das E-Wallet-Zahlungssystem WebMoney, das laut eigener Angabe 40 Millionen Nutzer hat und in Russland und der Ukraine lange als eine Art russisches PayPal galt. Trubitsin ist auch Eigentümer des Unternehmens, das die Software für WebMoney entwickelte. Im Februar 2022 entzog die russische Zentralbank der KKB die Banklizenz. Sie wurde zwangsliquidiert.

Kurz darauf sah die russische Generalstaatsanwaltschaft den Vorwurf der Geldwäsche und illegalen Kapitalausfuhr als erfüllt an und forderte die Einziehung der Vermögenswerte. Ein Jahr später gab es ein Urteil eines Moskauer Bezirksgerichts gegen Trubitsin, Klochkova und zwei von ihnen kontrollierte : Die Bank KKB und ihr zuzurechnende Gesellschaften hätten Scheingeschäfte getätigt, um rechtswidrig erlangte Gelder zu legalisieren.

Daraufhin wurden insgesamt rund 14 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 150 Millionen Euro, an den russischen Staat abgeführt, davon allein 2,75 Milliarden Rubel (32 Millionen Euro) von Trubitsin und seiner Frau. Das dürfte ein ordentliches Finanzloch ins Vermögen des Unternehmer-Paars gerissen haben. Gut möglich also, dass der Verkauf von Schloss Wolfsbrunnen in einen Teil dieses Finanzlochs stopfen soll. Das Unternehmer-Paar ist für BILD nicht zu erreichen.

Eine Berufung zu dem Urteil wurde jedenfalls abgewiesen. Der Fall zog sich noch bis April 2026: Erst da bestätigte der Oberste russische Gerichtshof endgültig, dass die Steuerbehörde, die noch 728 Millionen Rubel Körperschaftsteuer nachforderte, die eingezogenen Vermögenswerte nachträglich nicht erneut besteuern dürfe. Russische Behörden brachten in den vergangenen Jahren übrigens vermehrt Vermögenswerte von Unternehmern und Oligarchen





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