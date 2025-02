Luxus-Duft für unter 25 Euro: Dieser Drogerie-Schatz ist ein Geheimtipp

Ein preiswertes Parfüm aus der Drogerie begeistert mit blumigen, warmen Duftnoten und erinnert an die glamourösen Boutiquen der 5th Avenue in New York.

Luxus für unter 25 Euro: Dieses Drogerie -Parfum verführt mit blumigen, warmen Duft noten und ist der neue Geheimtipp für alle, die elegante Düfte zum kleinen Preis lieben. Wer kennt das nicht? Man sehnt sich nach einem Hauch von Luxus , der den Alltag verzaubert, doch beim Blick auf die Preise für hochkarätige Parfums vergeht einem die Lust am Shoppen. Die gute Nachricht: Ein eleganter Duft , der originell, hochwertig und zeitlos ist, muss nicht teuer sein.

Es gibt Parfum-Insider, die schon lange auf preiswerte Alternativen aus der Drogerie schwören - und einer dieser Geheimtipps erlebt gerade wieder einen Hype. Die Rede ist von einem Klassiker, der für rund 23 Euro zu haben ist und mit seiner luxuriösen Note jeden in seinen Bann zieht. \Es weckt Bilder von glamourösen Spaziergängen durch die berühmte New Yorker Straße, umgeben von edlen Boutiquen und dem Flair der Großstadt. Und auch der Duft hält, was der Name verspricht: Die Kopfnote verzaubert mit einer sanften Mischung aus rosa Magnolie, Flieder und einem Hauch Pfirsich. Frische Zitrusnoten runden den ersten Eindruck ab und verleihen dem Duft eine spritzige Leichtigkeit, die perfekt in den Alltag passt. In der Herznote entfaltet sich wahre Eleganz: Warme, florale Noten wie Veilchen, Jasmin und Rose sorgen für ein klassisch feminines Bouquet. Die Basisnote aus sinnlichem Sandelholz und Amber rundet das Ganze ab und verleiht dem Duft Tiefe und Langlebigkeit. \Blumig-fruchtige Düfte mit einer warmen Basis sind nicht nur zeitlos, sondern auch ideal für den Übergang vom Winter in den Frühling. ist ein echter Allrounder – es funktioniert tagsüber genauso gut wie abends und passt sowohl zu eleganten Outfits als auch zu lässigen Looks. Kein Wunder, dass Parfum-Fans von diesem Klassiker schwärmen. '5th Avenue ist ein intensiver Duft mit Wiedererkennungswert -die Trägerin dieses Duftes bleibt in Erinnerung. Richtig dosiert, riecht dieses Parfüm klasse und das den ganzen Tag über. Ich würde den Duft als intensiv-blumig, mit einer wirklich sehr minimalen herben Note beschreiben. ' 'Seit Jahrzehnten verwende ich diesen Duft und ich liebe ihn. Hoffe dass es ihn noch lange geben wird. Ein Klassiker eben





