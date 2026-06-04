Luxus-Hotel in Polen eröffnet einen Monat früher

Das neue 5-Sterne-Hotel am Ostsee-Kiez in Polen, das als Klein-Dubai bekannt war, öffnet seine Türen bereits am 10. Juni, einen Monat früher als geplant. Es bietet 13 hochmoderne Etagen, eine großzügige Wellnesswelt, einen Wasserpark und mehrere Restaurants.

Der schillernde Koloss am Sandstrand öffnet bereits am 10. Juni seine Türen – früher als geplant. Das neue 5-Sterne-Hotel an der Ostsee will Luxus-Urlauber mit 13 hochmodernen Etagen, einer großzügigen Wellnesswelt, einem Wasserpark und mehreren Restaurants anlocken.

Gesamtlich bietet die Anlage Platz für rund 3000 Gäste. Wegen der enormen Nachfrage wurde die Eröffnung vorgezogen. Klein-Dubai, wie das Hotel während der Bauzeit auf den Spitznamen „Klein-Dubai“ getauft wurde, glitzert im kleinen 1000-Einwohner-Badeörtchen Pobierowo und ist eine Luxus-Destination, die an die Emirate erinnert. Im Februar wurde um den Eröffnungstermin noch verhandelt, und bis dahin waren bisher alle Einrichtungen eingerichtet.

Offenbar ist die Nachfrage so groß, dass sogar die Eröffnung vorgezogen wurde: vom 26. auf den 10. Juni 2026. Verbraucherin Masłowska berichtete dem polnischen Nachrichtenportal Onet, dass in den ersten Stunden alle 16 Sekunden eine Buchungsanfrage einging. In den ersten 24 Stunden seien mehr als 2100 Reservierungen zusammengekommen, vor allem aus Polen, aber auch aus Deutschland und Tschechien.

Eine Nacht für zwei Personen kostet rund 1396 Złoty, umgerechnet rund 330 Euro. Frühstücksbuffet, Tropikana-Wasserpark, Kinderklub und Fitness sind inklusive. Vielerorts muss man für vergleichbaren Luxus mehr ausgeben. Weshalb sich auch nicht alle Gäste über den vorgezogenen Eröffnungstermin freuen.

Erste Urlauber äußern sich im Internet verärgert, weil sie ursprünglich mal mit dem 26. Juni die erste Nacht gebucht hatten, und jetzt ist doch schon jemand vor ihnen da





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