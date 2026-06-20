Luxus-Resort Viva Wyndham Dominicus Beach in der Dominikanischen Republik brennt: Ein Todesopfer und Verletzte

Ein brutaler Brand hat das Luxus-Resort Viva Wyndham Dominicus Beach in der Dominikanischen Republik zerstört und einen Menschenleben gefordert. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen, und die Evakuierung von Gästen und Besuchern ist in vollem Gange.

Flammen schlagen über die Dächer. Riesige Rauchschwaden ziehen über den Traumstrand . Dort, wo eben noch Urlauber entspannt den Tag genossen, herrscht plötzlich absolutes Chaos : Gewaltiger Brand im Luxus-Resort Viva Wyndham Dominicus Beach in der Dominikanischen Republik!

Eine Frau starb, wie örtliche Behörden mitteilten. Das Feuer brach am Freitag gegen 11 Uhr Ortszeit in dem Vier-Sterne-Hotel in Bayahibe (Provinz La Altagracia) aus. Das Notfallzentrum der Dominikanischen Republik teilte mit, dass rund 1690 Gäste aus dem Resort evakuiert wurden. Sie wurden in andere Hotels und nahegelegene Unterkünfte gebracht.

Feuerwehr kämpft gegen Flammen-Inferno 15 Feuerwehreinheiten kämpfen gegen den Brand, teilte das Außenministerium der Dominikanischen Republik dem US-Sender „ABC News“ mit. Die Feuerwehrkräfte aus La Romana hatten zunächst Schwierigkeiten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wie der Rettungsdienst DAEH in einer Erklärung mitteilte, starb eine 46-jährige Italienerin bei dem Brand. Mindestens neun weitere Menschen wurden verletzt – drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, die sechs anderen vor Ort behandelt.

Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich das Feuer aufgrund der leichten Entflammbarkeit von Teilen der aus Palmblättern gefertigten Dachkonstruktionen sowie der Windverhältnisse rasch ausbreitete. Das benachbarte Schwesterhotel Dominicus Palace von Viva Wyndham blieb nach Angaben der Behörden unbeschädigt und setzte den Betrieb normal fort





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