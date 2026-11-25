Autohändler Harun Göksu erfüllt Kunden ihre Kindheitsträume. Wer gibt so viel Geld für ein Auto aus? Und vor allem: Warum?

Autohändler Harun Göksu erfüllt Kunden ihre Kindheitsträume. Wer gibt so viel Geld für ein Auto aus? Und vor allem: Warum? Ja okay mach, mit Steuer ist schon okayAls er auflegt, lächelt der 33-Jährige: Irgendwie doch absurd, dass er eben zwei BMWs am Telefon angekauft hat.

Für zusammen 140.000 Euro. , sagt er beinahe entschuldigend. Immerhin habe er die Wagen vorher kurz auf Fotos gesehen. Harun Göksu ist Autohändler.

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Sein Spezialgebiet sind gebrauchte Luxuswagen. Stolz führt er durch seinen Showroom inLambourghini im Showroom: Hier stehen MillionenwerteSein Autohaus ist ein Familienbetrieb: Vater Hasan kam als Gastarbeiter nach Remscheid. Neben der Schicht verkaufte er in den 1990ern Autos in einem Remscheider Hinterhof. Harun und sein Bruder waren schon als kleine Jungs mit dabei, wenn der Vater mit gebrauchten Autos handelte.

Die Brüder übernahmen schließlich das Geschäft und bauten es immer weiter aus: Heute haben sie über 500 Fahrzeuge im Bestand. Angefangen hatte ihr Vater mit acht Autos auf seinem kleinen Hof. Heute gibt es auf ihrem Gelände eine Werkstatt, eine Aufbereitung mit Waschanlage und ein Prüfzentrum. Der Showroom, wo heute die ganz teuren Autos stehen, gehörte früher mal zu einem Mercedes-Autohaus.

Haruns Bruder hatte sich hier mal erfolglos für eine Ausbildung beworben. Jetzt gehört ihnen dieses Areal und das macht sie sichtlich stolz. Fast schon schüchtern schleicht ein Kunde um einen schwarzen Porsche 991 mit grünen Rennsitzen. Verkaufspreis: 199.800 Euro.

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Marc ist drei Stunden aus Rheinland-Pfalz angereist, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen.

"Ich würde mir so ein Auto auch nur für die Rennstrecke kaufen"Schon in seiner Kindheit war er am Nürburgring, hat gerne Formel 1 geschaut. Jetzt ist Marc 33 Jahre alt und selbstständig im Bereich Kälte- und Klimatechnik. Den Porsche könne er vom Konto weg bezahlen, sagt er. Marc streicht jetzt über die Kante vom Außenspiegel, setzt sich schon mal in den Sitz.

Für ihn steht fest: Er will hier heute kaufen. Eine Verhandlungstaktik habe er nicht. Abends sitze er oft bis elf im Büro, morgens gehe es wieder weiter. , sagt Marc.

Rennen fahren zum Entspannen, sozusagen. Dass solche Luxusautos für Aufmerksamkeit sorgen, will uns Chef Harun Göksu zeigen. Er sitzt am Lenkrad von einer maximal getunten, kastigen Mercerdes G-Klasse. 400.000 Euro will er für den Luxus-Gebrauchten haben. Mit dem knallorange-farbenen Innenraum zieht der 2,5 Tonner alle Blicke auf sich.

"Du kannst jetzt schön beobachten, wie die Leute gucken""Das ist krass: Ein ganz normaler Familienpapa im Volvo, wo du denken würdest, der steht gar nicht auf so ein Auto. Der guckt, der muss gucken.

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"Auf der Autobahn gibt er Vollgas. Binnen Sekunden ist der 2,5 Tonner auf 150 Stundenkilometern. , sagt der 33-Jährige. Trotzdem: So ein PS-Monster fährt er in der Regel nur zum Vorführen.

Privat steige er auch schon mal in einen E-Smart.

"Aber wenn du die Wahl hast, mit welchem Auto du zu deinen Freunden fährst, dann nimmst du schon eher dieses. "Schnell fahren und zeigen, was man sich leisten kann: Das sind die wichtigsten Gründe, warum Menschen sich ein Luxusauto kaufen. Doch die hochmotorisierten Autos können zur Gefahr werden: Fast ein Drittel der Verkehrstoten starb 2025 durch zu schnelles Fahren.

"Ich bin nie ein Freund davon gewesen, jetzt auf der offenen Straße schnell zu beschleunigen""Den Kick bekommst du sicherlich auch auf der Straße, das ist dann aber nicht legal. "tödlich verletzt wurde, ein hochgetunter Mercedes mit mehreren Hundert PS. Der Fahrer hatte Vollgas gegeben und die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Fall hat im Autohaus viele Mitarbeiter beschäftigt und wütend gemacht.

Göksu sagt, grundsätzlich gelte: Wer so ein schnelles Auto fährt, der müsse auch die Verantwortung tragen können. Auch Marc will seinen Porsche deshalb nur auf der Rennstrecke fahren. Mittlerweile sitzt er in einem kleinen Verkaufsraum und sagt:Eine Verhandlungstaktik hatte er nicht, ist aber trotzdem zufrieden: Neue Reifen, großer Service – das sei alles inklusive und koste schon mal mehr als 5.000 Euro.

"Im Prinzip aber auch der Preis, den man für so ein Auto aufrufen kann" , fügt er hinzu. In ein paar Tagen will er wieder nach Remscheid kommen, um sich seinen neuen Porsche abzuholen.