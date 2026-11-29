Erneuter Einsatz der BAO „Kinesis“ auf St. Pauli: Bei Fahrzeugkontrollen wurden die Beamten mehrfach fündig.

Erneuter Einsatz der BAO „Kinesis“ auf St. Pauli: Bei Fahrzeugkontrollen wurden die Beamten mehrfach fündig. Ein grüner Lamborghini am Beatles-Platz, größere Mengen Bargeld und mehrere Waffen: Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonntag erneut zahlreiche Autos auf dem Kiez kontrolliert.

Im Einsatz waren Kräfte der Besonderen Aufbauorganisation „Kinesis“. Gegen 23 Uhr begannen die Fahrzeugkontrollen auf St. Pauli. , bei der Zivilfahnder und uniformierte Beamte im Einsatz waren. Zuvor hatten dieNach Informationen eines MOPO-Reporters vor Ort stellten die Polizisten mindestens eine Schreckschusswaffe, einen Schlagring, Messer und Pfefferspray sicher, außerdem größere Bargeldbeträge.

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Deren Herkunft muss nun geklärt werden. Mit der Aufbauorganisation „Kinesis“ geht die Hamburger Polizei verstärkt gegen bewaffnete Kriminalität vor. Ein Schwerpunkt der Kontrollen liegt immer wieder auf St. Pauli. Doch die Beamten sind auch in anderen Hamburger Stadtteilen unterwegs, etwa in St. Georg oder im Schanzenviertel.