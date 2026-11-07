Luxuswohnungen in historischer Hakeburg vor Berlin: Verkauf und Details

Der Verkauf der prestigeträchtigen Luxuswohnungen in der Neuen Hakeburg bei Potsdam nähert sich dem Abschluss. Details zu Preisen, Sanierung und Investitionsmöglichkeiten.

Der Verkauf der exklusiven Luxuswohnungen in der Neuen Hakeburg auf dem Seeberg im Landkreis Potsdam-Mittelmark hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Andreas Schütz, der Geschäftsführer des Projektentwicklers Profi Select Coriolanus GmbH, bestätigt, dass der erste Bauabschnitt kurz vor der Fertigstellung steht und der zweite Abschnitt bereits mit dem Bau begonnen hat. Interessenten können seit Kurzem Einheiten für rund 10.000 Euro pro Quadratmeter erwerben, wobei das Objekt aufgrund seiner historischen Bedeutung und seiner exorbitanten Lage als einzigartiges Kapitalanlage- und Wohnziel gilt.

Historie und architektonische Bedeutung des Bauwerks

Die Neue Hakeburg blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück, die eng mit der deutschen und internationalen Politikgeschichte verflochten ist. Das Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst als Sitz für den Generalpostdirektor errichtet und 1936 an die Reichspost verkauft. In dieser Zeit diente es als Wohnsitz des Reichspostministers Wilhelm Ohnesorge, unter dem hier auch militärische Forschungen für Flugzeuge und Funkanlagen unter strengster Geheimhaltung stattfanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hakeburg in der DDR-Zeit als Parteihochschule genutzt und fungierte schließlich als Gästezimmer für bedeutende politische Figuren wie Yassir Arafat, Fidel Castro, Nikita Chruschtschow und Michail Gorbatschow. Nach der Wende verkaufte die Deutsche Telekom das historische Bauwerk, bevor pläne, es als Hotel zu nutzen, scheiterten und die Anlage zeitweise als sogenannter Lost Place diente.

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Sanierungsherausforderungen und moderne Standardausstattung

Die denkmalgerechte Sanierung des Komplexes war ein komplexes Unterfangen, das bereits 2018 durch das Architekturbüro von Petra und Paul Kahlfeldt geplant wurde. Petra Kahlfeldt, die von Dezember 2021 bis Ende September dieses Jahres als Berliner Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung amtierte, sah sich mit zahlreichen unvorhergesehenen Problemen konfrontiert. Jeder Raum barg neue Überraschungen, darunter zubetonierte Kamine, eingemauerte Säulen und denkmalgeschützte Decken, die das Einziehen neuer Wände verhinderten. Ein schützenswerter Marmorboden erschwerte zudem die Installation einer Fußbodenheizung, während Feuer und Wassereinbrüche in der Remise und dem Haupthaus erhebliche Schäden verursachten. Trotz dieser Hürden wurden Fenster, Türen und Böden aufgearbeitet oder detailgetreu nachgefertigt. Die neuen Wohnungen ab der ersten Etage verfügen nun über Fußbodenheizung, Echtholzparkettboden, Walk-in-Duschen, hohe Decken und einen Aufzug, der teilweise direkt in die Wohnungen führt. Bewohner nutzen zudem den Spa- und Wellness-Bereich im Untergeschoss mit Sauna und Schwimmbecken.

Verkaufszahlen und Zielgruppe der Käufer

Aktuell sind 65 Prozent der Einheiten in der Neuen Hakeburg verkauft, wie Andreas Schütz mitteilt. Ursprünglich sollten alle Wohnungen vergeben sein, jedoch konnten drei Käufer ihre Finanzierungen nicht realisieren, wodurch kurzfristig einige Einheiten wieder verfügbar wurden. Viele der Immobilienkäufer stammen aus Kleinmachnow und setzen sich sowohl aus Senioren als auch aus älteren Familien zusammen. Mehrere Käufer planen, ihren Kindern aus Berlin nachzuziehen, was die Attraktivität der Lage unterstreicht. In den nahegelegenen Stadtvillen sind noch acht Wohnungen verfügbar, was genau der Hälfte des Bestands entspricht. Das Torhaus, das als letztes angegangen wird, ist ebenfalls noch im Angebot, während die vier Wohnungen in der Remise bereits vergeben sind.

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Zeitplan, Infrastruktur und Finanzierungsmodelle

Die Bewohner der Burg sollen im nächsten Sommer in ihre neuen Wohnungen einziehen können. Parallel dazu entsteht eine Tiefgarage unter dem Neubau, die Platz für 63 Fahrzeuge aller künftigen Bewohner bietet. Diese soll deutlich vor Weihnachten fertiggestellt werden, woraufhin direkt im Anschluss mit dem Hochbau für den zweiten Abschnitt begonnen wird, sofern der Winter nicht zu streng ausfällt. Die Lage der Hakeburg ist verkehrsgünstig positioniert: Der mit dem ÖPNV gut angeschlossene Rathausmarkt ist fußläufig erreichbar, und die Autobahn ist schnell zu erreichen, da Berlin an die Gegend grenzt. Für Eigentümer und Kapitalanleger sind Denkmalschutzabschreibungen sowie KfW-Förderungen möglich, was die Investition attraktiver gestaltet.

Weitere Projektentwicklungen und Renditeerwartungen

Während die meisten Käufer der Hakeburg in die Wohnungen einziehen möchten, unterscheiden sich die Motive bei anderen Projekten des Entwicklers. Bei den Walnussgärten in der Region, die 2028 fertiggestellt werden sollen, sind noch 14 Einheiten für durchschnittlich 4690 Euro pro Quadratmeter frei. Hier kauft die Hälfte der Interessenten als Anlage, da mit marktüblichen Mieten sehr gute Renditen erzielt werden können. Ein weiteres Projekt ist der Umbau des alten Lazaretts in Wünsdorf bei Berlin, dessen Fertigstellung für nächstes Jahr geplant ist. Dort gibt es 30.000 Euro Baukostenzuschuss sowie ähnliche staatliche Förderungen. Die Quadratmeterpreise liegen hier bei rund 5000 Euro, wobei die Ausstattung zwar hochwertig, aber nicht im Luxussegment mit Marmor und Markenartikeln der Hakeburg angesiedelt ist.