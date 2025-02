Lyft startet Robotaxi-Dienst im Jahr 2026 in Zusammenarbeit mit Mobileye und Marubeni

Lyft kooperiert mit Mobileye und Marubeni, um einen Robotaxi-Dienst in Dallas zu starten. Die selbstfahrenden Taxis werden mit Mobileye-Technologie ausgestattet und über die Lyft-Plattform buchbar sein. Marubeni wird die Fahrzeuge finanzieren und besitzen, während Lyft als Plattformanbieter fungiert.

Lyft geht eine strategische Partnerschaft mit Mobileye und Marubeni ein, um einen Robotaxi-Dienst anzubieten, der voraussichtlich 2026 in Dallas starten soll. Die selbstfahrenden Fahrzeuge werden mit der autonomen Technologie von Mobileye ausgestattet und über die Lyft -App buchbar sein. Marubeni wird die Fahrzeuge finanzieren und besitzen, während Lyft die Plattform bereitstellt.

Mobileye fungierte als Vermittler in dieser Partnerschaft, die Lyft helfen soll, seine Position im aufstrebenden Robotaxi-Markt zu festigen.Lyft hatte in der Vergangenheit bereits Investitionen in autonome Fahrzeugtechnologie getätigt, erlitt aber deutliche Rückschläge, als Partnerschaften mit Motional und Argo AI eingestellt wurden. Die jüngste Partnerschaft mit Mobileye und Marubeni signalisiert eine neue Ausrichtung, bei der Lyft auf Kooperationen mit führenden Technologieanbietern und Flottenbetreibern setzt. Die Ankündigung erfolgte kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Lyft, die voraussichtlich einen Umsatzanstieg und einen Gewinn nach langem Verlust vorweisen. Analysten erwarten, dass die Partnerschaft einen positiven Beitrag zum Wachstum des Unternehmens leisten wird. Die Aktien von Lyft und Mobileye zeigten nach Bekanntgabe der Partnerschaft eine deutliche Steigerung, während die Aktie von Marubeni leicht zurückfiel





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Robotaxis Autonomes Fahren Lyft Mobileye Marubeni Dallas Partnerschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marubeni investiert 5 Millionen US-Dollar in britisches Batterie-Recyclingunternehmen AltiliumDas britische Batteriematerial- und Recyclingunternehmen Altilium erhält im Rahmen seiner Finanzierungsrunde der Serie B ein Investment in Höhe von 5 Millionen US-Dollar von der japanischen Handelsgruppe Marubeni. Gemeinsam wollen sie einen geschlossenen Kreislauf für das Recycling von Elektroauto-Batterien in Großbritannien entwickeln und eine Lieferkette für Lithium-Ionen-Altbatterien zum Recycling in den Anlagen von Altilium aufbauen.

Weiterlesen »

Waymo bereitet Start von Robotaxi-Dienst in Atlanta vorIn Vorbereitung auf seinen regulären Start in Atlanta hat Waymo nun in der US-Großstadt einen Robotaxi-Fahrdienst für seine Mitarbeiter gelauncht. Außerdem will Waymo seine autonomen Fahrzeuge dieses Jahr in zehn Städten testen.

Weiterlesen »

Tesla plant Robotaxi-Dienst ab Juni in AustinElon Musk kündigt während des Earnings Calls an, dass Tesla im Juni 2023 einen Robotaxi-Dienst in Austin, Texas starten will. Der Service soll zunächst unbeaufsichtigt stattfinden, also ohne Sicherheitsfahrer. Tesla plant, das Robotaxi-System bis Ende 2024 global auszubauen. Musk betont, dass die Sicherheit der Fahrgäste oberste Priorität hat. Die Teslas im Robotaxi-Dienst werden Teil einer eigenen Flotte sein und nicht von Kunden bereitgestellt. Parallele zu Tesla Fahrzeugen in Fabriken ohne Fahrer an Bord werden gezeigt.

Weiterlesen »

Duell der NASDAQ-Titel NVIDIA vs. Tesla: Wer führt die Robotaxi-Zukunft an?Als Tech-Konzern der Superlative hat NVIDIA seine Finger in vielen Töpfen. Allgemeine Bekanntheit erlangte das Unternehmen in den letzten Jahren durch seine Marktführerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dass NVIDIA jedoch auch daran arbeitet, Fahrzeuge autonom zu machen, ist weniger bekannt. Das steckt dahinter.

Weiterlesen »

Musk: Tesla startet Robotaxi-Service in Texas im JuniElon Musk verspricht schon lange, alle Teslas zu selbstfahrenden Autos zu machen. Bald soll es einen ersten Robotaxi-Dienst des Autobauers in einer US-Stadt geben.

Weiterlesen »

Elon Musk: Teslas Robotaxi soll in 'fünf, sechs Monaten' fahrenTeslas Geschäftszahlen enttäuschen. Trotzdem löst Elon Musk Begeisterung an der Börse aus. Der Chef des Autobauers kündigt an, dass seine fahrerlosen Robotaxis bald schon auf US-Straßen rollen sollen. Das System will er auch anderen Herstellern verfügbar machen.

Weiterlesen »