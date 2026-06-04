Lyhanna: Polizei vermutet Entführung

Die Suche nach Lyhanna (11) wird stetig ausgeweitet. Die Polizei vermutet eine mögliche Entführung. Lyhanna wird seit mehreren Tagen vermisst.

Keine Winkel ließen die Einsatzkräfte bei ihrer Suche nach Lyhanna (11) aus. Die Justiz vermutet, dass das Mädchen entführt worden sein könnte. Polizisten, Jäger, Armeeangehörige, Nachbarn, Freunde und Bekannte - sie alle suchen seit Tagen nach Lyhanna (11).

Die Schülerin wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Sorge wächst, da das Mädchen nicht als Ausreißerin gilt. Mittlerweile kommen sogar Hubschrauber, Drohnen, Spürhunde und schweres Tauchgerät zum Einsatz. Die Behörden ermitteln wegen einer möglichen Entführung.

Lyhanna hatte sich nach Schulschluss am 29. Mai 2026 nicht mehr gemeldet. Am frühen Abend verständigten ihre Eltern die Polizei. Eine groß angelegte Suche begann.

Denn Lyhanna ist keine Ausreißerin. Laut Staatsanwältin ist das Mädchen noch nie weggelaufen. Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass die Elfjährige freiwillig verschwunden sei. Stattdessen ermittelt die Justiz wegen des Verdachts auf Entführung.

Nach Angaben der Staatsanwältin zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras das Mädchen am Freitagnachmittag im Auto eines Mannes. Der 41-Jährige soll der Vater einer Freundin von Lyhanna sein. Er wurde in Gewahrsam genommen und verhört. Hierbei gab der Mann an, er habe Lyhanna auf deren Wunsch am Schwimmbad abgesetzt.

Die Staatsanwältin sagte, diese Aussagen seien recht unpräzise und widersprüchlich. Zu weiteren Aussagen des Verdächtigen äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht. Laut Medienberichten wurden einige Gegenstände gefunden, die nun von Kriminaltechnikern untersucht werden. Die Suche nach Lyhanna wird stetig ausgeweitet.

Immer mehr Menschen beteiligen sich. So sind inzwischen auch Polizisten auf geländegängigen Motorrädern und Gemeindemitglieder auf Pferden unterwegs. Die Zeit drängt. Sie wollen Lyhanna finden





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