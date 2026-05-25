Lys gewinnt in Paris gegen Marcinko

Die französische Tennisspielerin Lys gewinnt in Paris gegen die Kroatin Petra Marcinko. Die Temperaturen auf den Plätzen betragen 35 Grad und die Sonne prasselt gnadenlos hernieder.

Die französische Tennis spielerin Lys gewinnt in Paris gegen die Kroatin Petra Marcinko mit 6:3 und 6:0. Die Temperaturen auf den Plätzen betragen 35 Grad und die Sonne prasselt gnadenlos hernieder.

Lys meint, dass die Bedingungen sehr schwer sind und sie sich auf die Hitze vorbereitet hat. Sie trinkt viel Wasser und nimmt Salz und Elektrolyte zu sich, um die Auswirkungen der Hitze zu minimieren. Ihre Kontrahentin Marcinko kam offenbar weniger gut klar mit den Bedingungen und war müde nach ihrer ersten WTA-Titelgewinn in Rabat. Lys nutzte dies zu ihrem Vorteil und gewann das Spiel.

In der nächsten Runde wartet Sorana Cirstea auf sie, gegen die sie bei den Australian Open ausgeschieden ist





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