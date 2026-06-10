M-Class-Planeten: Die 'Erde-Versionen' des 'Star Trek'-Kosmos

Im 'Star Trek'-Universum sind M-Class-Planeten von großer Bedeutung. Doch was bedeutet der Begriff genau und warum ist er für das Franchise so wichtig?

Im ' Star Trek '-Universum spielt der Begriff M-Class-Planet eine wichtige Rolle. Doch was genau bedeutet er und warum ist er für das Franchise so zentral? Wenn die Enterprise einen neuen Planeten erreicht, wird oft verkündet, dass es sich um einen M-Class-Planet en handelt.

Für die Crew ist das eine gute Nachricht, denn diese Welten gelten als problemlos bewohnbar für Menschen. M-Class-Planeten sind Himmelskörper, die von Natur aus humanoides Leben unterstützen können. Sie verfügen über eine erdähnliche Atmosphäre mit Sauerstoff, vergleichbare Temperaturen und eine Schwerkraft, die der der Erde ähnelt. Menschen können sich dort frei bewegen, atmen und überleben, ohne technische Hilfsmittel zu benötigen.

Neben der passenden Luftzusammensetzung gehören auch stabile Wasserquellen und ein insgesamt lebensfreundliches Ökosystem zu den Merkmalen. Kurz gesagt: M-Class-Planeten sind die 'Erde-Versionen' des 'Star Trek'-Kosmos. Der Begriff M-Class tauchte bereits 1966 im 'Star Trek'-Pilotfilm 'Der Käfig' auf. Eine genauere Erklärung folgte allerdings erst viele Jahre später.

In 'Star Trek: Discovery' wurde etabliert, dass das 'M' für 'Minshara' steht, eine von den Vulkaniern entwickelte Klassifikation für lebensfreundliche Welten. Die Sternenflotte übernahm dieses System und verkürzte den Begriff im Alltag auf M-Class. M-Class-Planeten besitzen ein Alter zwischen drei und zehn Milliarden Jahren sowie einen Durchmesser von etwa 10.000 bis 15.000 Kilometern. Damit ähneln sie der Erde nicht nur in ihrer Atmosphäre, sondern auch in Größe und Entwicklung.

Meist liegen sie zudem in der sogenannten Goldilocks-Zone ihres Sonnensystems, also in genau dem Abstand, der flüssiges Wasser ermöglicht. M-Class-Planeten sind nicht die einzigen Welten, auf denen Menschen überleben können. L-Class-Planeten etwa verfügen über Vegetation, jedoch über kein tierisches Leben. Andere Klassen gelten als grundsätzlich unbewohnbar, könnten aber durch technische Eingriffe wie künstliche Biosphären angepasst werden.

Trotz vieler unterschiedlicher Klassifikationen blieb eines über Jahrzehnte konstant: Wenn in 'Star Trek' von einem M-Class-Planeten die Rede ist, bedeutet das Sicherheit, Erkundung und die Möglichkeit für klassische Außeneinsätze





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