Der Concealer von Mádara kaschiert effektiv Augenringe und Rötungen, ohne die Haut auszutrocknen. Angereichert mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und Sheabutter spendet er intensive Feuchtigkeit und sorgt für einen wachen Teint, ideal für trockene Winterhaut.

Ein Concealer kommt bei Frauen jeden Alters gut an. Warum? Er ist natürlich, leicht und kaschiert gekonnt sowohl Augenringe als auch RötungenSchlecht geschlafen? Dann sind Augenringe und ein fahler Teint am Morgen mitunter das Erste, was im Spiegel auffällt.

Doch nicht nur fehlender Schlaf kann im Winter für müde Haut sorgen. Die Kälte und die trockene Heizungsluft setzen der Haut zusätzlich zu. Nicht nur die richtige Pflege, sondern auch dasso gut ankommt, weil er trockene Winterhaut nicht beschwert oder zusätzlich austrocknet, sondern sie wie ein Hauch von Nichts umhüllt und trotzdem effektiv kaschiert, stellen wir dir hier vor. The Concealer von Mádaraoder so auszusehen.

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Besonders lieben wir das Produkt unter den Augen: Die Augenpartie wirkt optisch aufgehellt und in Sekunden wacher.überzeugen: Hyaluronsäure, Sodium PCA und Aloe Vera versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und helfen dabei, sie geschmeidig zu halten. Sheabutter pflegt zusätzlich und unterstützt einen angenehmen Auftrag. Heidelbeer- und Pfingstrosenwurzel-Extrakte liefern wertvolle Antioxidantien, während natürliche Pigmente für eine korrigierende Wirkung sorgen.

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Warum der Concealer in keinem Beauty-Schrank fehlen sollte, haben wir hier übersichtlich und auf einen Blick für dich zusammengefasst:mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und Sodium PCA für zusätzliche Feuchtigkeit