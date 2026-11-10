M. John Harrison gewinnt Booker-Preis mit dystopischem Roman

Der 81-jährige M. John Harrison gewinnt den Booker-Preis für seinen Roman The End of Everything. Er ist der älteste Preisträger der Literaturgeschichte.

Der 81-jährige britische Autor M. John Harrison hat den renommierten Booker-Preis für sein Werk "The End of Everything" erhalten. Damit schlägt er den aktuellen Rekord als ältester Gewinner der langen Geschichte des Literaturehrung. Der dystopische Roman wurde in London bekanntgegeben und markiert einen historischen Moment für die britische Literaturszene. Harrison steht nun neben Legenden wie Salman Rushdie und Kazuo Ishiguro in der Liste der Ausgezeichneten.

Historischer Sieg als ältester Preisträger

Mit seinem Gewinn hat sich M. John Harrison einen festen Platz in der Literaturgeschichte gesichert. Er übertrifft damit sogar Margaret Atwood, die im Jahr 2019 mit "The Testaments" den Preis erhielt. Atwood war bis zu diesem Punkt die älteste Gewinnerin. Harrison ist nun 81 Jahre alt, was ihn zum bisherigen Höchstalter für diese Auszeichnung macht. Der Sieg kommt für den erfahrenen Schriftsteller, der bereits mehr als zehn Romane veröffentlicht hat, als große Würdigung seiner Karriere.

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Plot und Figuren im dystopischen Setting

Der Roman "The End of Everything" spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der eine invasive Bedrohung die Landschaft verändert. Außerirdische Wesen, die als "iGhetti" bezeichnet werden, haben Großbritannien angegriffen und die原有的 Ordnung gestört. Im Zentrum der Geschichte stehen die Protagonisten Phillip Tennent und seine Tante Marnie. Phillip Tennent arbeitet als Strandgutsammler und lebt mit seiner Tante Marnie an der Küste der Grafschaft Kent. Die beiden Figuren müssen sich durch zahlreiche Gefahren und Schwierigkeiten navigieren, um in dieser angespannten Welt zu überleben.

Begründung der Jury und Lob der Kritiker

Die Jury begründete die Entscheidung mit dem außergewöhnlich professionellen Schreibstil des Autors. Mary Beard, die Vorsitzende der Jury, betonte die enorme Ambition des Werkes als entscheidendes Kriterium. Harrison widersetze sich der einfachen Einordnung in ein Genre, was ihn zu einem genuin originellen Denker mache. Gaby Wood, die Stiftungsgeschäftsführerin, würdigte Harrison ebenfalls für seine ernsthafte Auseinandersetzung mit Ideen. Das Buch erhielt das Siegel der Jury, obwohl es bislang noch keinen offiziellen deutschen Titel gibt.

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Vergangenheit und Struktur des Literaturpreises

Der Booker-Preis gilt als prestigeträchtigster Literaturpreis in Großbritannien und wurde im Jahr 1969 ins Leben gerufen. Bis zum Jahr 2013 war der Preis ausschließlich Autoren aus dem Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden. Seit dem Jahr 2014 hat sich die Regel geändert und erlaubt nun auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern die Teilnahme. Diese Erweiterung hat den Kreis der qualifizierten Kandidaten deutlich vergrößert und die Vielfalt der eingereichten Werke gesteigert.

Prestige und finanzielle Dotierung

Neben dem immensen Ansehen ist der Preis auch finanziell attraktiv. Er ist mit 50.000 Pfund dotiert, was einem Betrag von knapp 60.000 Euro entspricht. Diese Summe unterstützt die Autoren oft erheblich in ihrer weiteren Laufbahn. Zu den früheren Preisträgern gehören bekannte Namen wie Hilary Mantel, die die hohe Qualität der Auszeichnung unterstreichen. Der Sieg von M. John Harrison fügt sich somit nahtlos in diese traditionelle Reihe ein.

Frühere Werke und literarischer Hintergrund

Harrison ist kein Unbekannter in der Szene, da er bereits zahlreiche Werke vorgelegt hat. Zu seinen früheren Veröffentlichungen gehören Science-Fiction-Romane, die auch auf Deutsch erschienen sind. Dazu zählen unter anderem "Die Centauri-Maschine" und die Trilogie "Licht". Diese Werke zeigen seine langjährige Erfahrung im Genre. Der dystopische Roman "The End of Everything" knüpft an diese Tradition an, erweitert sie jedoch um neue Perspektiven auf eine post-apokalyptische Welt.