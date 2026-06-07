Márquez feiert 100. WM-Sieg nach spektakulärem Massencrash in der ersten Kurve

Ein Rennen mit Höhen und Tiefen: Marc Márquez gewinnt sein 100. MotoGP-Rennen, doch ein schwerer Startunfall mit Jorge Martín überschattet den Sieg. Fünf Fahrer stürzen, Martin muss ins Krankenhaus, bekommt eine Strafe. Alle Beteiligten haben Glück im Unglück.

In einem spektakulären und turbulenten Rennen sicherte sich der spanische MotoGP-Star Marc Márquez auf Ducati seinen 100. WM-Sieg. Er dominierte das Rennen und fuhr vor Pedro Acosta (KTM) und Francesco Bagnaia ( Ducati ) über die Ziellinie.

Doch bereits beim Start kam es zu einer dramatischen Szene: In der ersten Kurve verlor Jorge Martín (Aprilia) die Kontrolle über seine Maschine, rutschte über die Strecke und löste einen Massen-Crash mit insgesamt fünf Fahrzeugen aus. Mit unter den Gestürzten waren der damaligeWM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), Raul Fernandez, Fermin Aldeguer und Fabio Di Giannantonio. Verursacher Martín, der zu diesem Zeitpunkt den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte, wurde nach Medienberichten für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise ergaben erste Untersuchungen bei keinem der beteiligten Fahrer ernsthafte Verletzungen. Dennoch wurde Martín für seinen Fehler mit einer harten Strafe belegt: Er muss bei seinem nächsten Grand Prix zweimal die Longlap-Penalty absolvieren. Aprilia-Racing-Boss Massimo Rivola zeigte sich erleichtert, dass niemand schwer verletzt wurde, und entschuldigte sich im Namen des Teams bei allen Beteiligten: "Wir müssen in erster Instanz froh sein, dass sich kein Pilot ernsthaft verletzt hat.

Ich möchte mich aber dennoch bei allen entschuldigen, die in diesen Crash involviert waren, auch bei Fermin und Diggia. Mit Marco konnte ich noch nicht ausführlich reden, für ihn ist es aber ebenfalls sehr wichtig, dass es keine Verletzungen gab.

" Francesco Bagnaia, der das Rennen auf dem dritten Platz beendete, schilderte seine Sicht auf den frühen Crash: "Zum Glück hatte ich keinen besonders guten Start. Als ich dann zum ersten Mal bremste, sah ich plötzlich etwas mit enormer Geschwindigkeit ankommen. Es war Martín, der gefühlt doppelt so schnell unterwegs war. Vielleicht waren dort zwei Fahrer auf der Innenseite, und er ist übers Vorderrad gestürzt.

Der neue Asphalt in Kurve 1 war jedenfalls sehr rutschig. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

" Bagnaia erklärte weiter, dass er von Beginn an wusste, dass sein Rennen nicht gegen die Spitzenduo Márquez und Acosta gehen würde. Daher habe er versucht, in den ersten Runden dranzubleiben und später den dritten Platz sicher zu verwalten.

"Ich hatte mehr als drei Sekunden Vorsprung auf Platz vier und musste diesen Abstand nur verwalten. Das hat gereicht, denn heute hatte ich einfach nicht die Geschwindigkeit der beiden Fahrer an der Spitze. Und ehrlich gesagt hatte ich schon genug Glück, überhaupt unbeschadet durch die erste Kurve gekommen zu sein.

" Sieger Marc Márquez zeigte sich nach seinem historischen 100. Sieg überglücklich, aber auch bescheiden: "Ich bin überglücklich. Es war ein teuer erkaufter Sieg, denn nach dem vergangenen Jahr hat sich alles verändert. Aber so ist der Sport: Von einem Tag auf den anderen kann sich alles wenden.

Das habe ich bereits 2020 gelernt und dann noch einmal im vergangenen Jahr.

" Die Ereignisse des Rennens unterstreichen einmal mehr die Gefährlichkeit des MotoGP-Sports, wo bereits ein einzelner Fehler in der ersten Kurve zu einer Massenkollision führen kann. Die Longlap-Penalty für Jorge Martín ist eine klare Botschaft der Rennleitung: riskantes und unkontrolliertes Fahren wird streng geahndet. Für das Ducati-Team und Marc Márquez ist der Sieg ein emotionaler Moment und ein Beweis für die Wiederaufbauarbeit nach den schweren Verletzungen der vergangenen Jahre.

Francesco Bagnaia stabilisiert mit seinem dritten Platz seine Position in der Meisterschaft, während das Rennen für Aprilia mit dem frühen Aus von Marco Bezzecchi und der Strafe für Martín einen herben Dämpfer darstellt





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