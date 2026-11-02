Mac Allister fällt nach Arsenal-Spiel auf: Carragher und Neville kritisieren

Jamie Carragher und Gary Neville kritisieren Alexis Mac Allisters Reaction nach dem Arsenal-Sieg. Der Sturz wirkt übertrieben, während Arsenal die Tabelle übernimmt.

In der Schlussphase des Premier-League-Duels zwischen Liverpool und Arsenal gerieten Alexis Mac Allister und Noni Madueke aneinander. Die 27-jährige Liverpool -Zentrale und der 24-jährige Angreifer gerieten in eine heiße Konfrontation. Beide standen sich dabei Stirn an Stirn gegenüber, ehe die Situation eskalierte. Plötzlich ging der Liverpool -Star plötzlich zu Boden, was die anwesenden Fans und Kommentatoren überraschte.

Ex-Profis kritisieren Sturz scharf

Die Szene brachte England-Legenden wie Jamie Carragher und Gary Neville auf die Palme. Der 48-jährige Ex-Liverpool-Star äußerte deutliche Kritik an der Situation. Er bezeichnete das Verhalten als peinlich und lächerlich. Carragher forderte ein Ende solcher Aufführungen im Profisport. Er sei froh, dass Madueke nicht vom Platz gestellt wurde, da dies die Diskussion entzweit habe.

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Auch Gary Neville, 51 Jahre alt, zeigte kein Verständnis für die Reaktion des Spielers. Neville betonte, dass nur eine leichte Kopfbewegung stattfand. Er empfand Mac Allisters Sturz als stark übertrieben. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft forderte den Spieler auf, einfach aufzustehen. Er nannte das Verhalten einen Witz und nicht würdig eines Profis.

Artes trifft und übernimmt Tabelle

Während die Kontroverse tohte, entschied Arsenal das Spiel bereits vorher. Kai Havertz traf in der 16. Minute zur 1:0-Führung. Nach einem Zuspiel von Declan Rice war der Angreifer aus kurzer Distanz zur Stelle. Es handelte sich um seinen dritten Saisontreffer für den Verein. Dies sorgte für die entscheidende Führung im Spiel.

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Florian Wirtz hatte weniger Glück für das gegnerische Team. Der DFB-Star versuchte den Ausgleich mit einem Freistoß. Doch sein Schuss prallte nur an die Latte. Die Chance auf ein Unentschieden verstrich damit rasch. Arsenal konnte den Vorsprung bis zur Schlusspfeife halten.

Liverpool verliert Anschluss an die Spitze

Mit dem 1:0-Sieg übernimmt Arsenal Platz eins in der Premier League. Der Verein verfügt nun über 24 Punkte. Der bisherige Tabellenführer Manchester City musste zuvor schon einen Rückschlag hinnehmen. City verlor am Samstag mit 0:1 gegen Brighton & Hove Albion. Trainer Fabian Hürzeler führte die Gastgeber zum Sieg.

Liverpool hingegen bleibt bei 15 Punkten hängen. Der Klub rutscht dadurch auf Platz fünf in der Tabelle. Der Anschluss an die Tabellenspitze ist vorerst verloren. Die Niederlage wirkt sich direkt auf die Titelchancen aus. Die emotionale Szene im Nachgang lenkte jedoch ebenfalls die Aufmerksamkeit auf das Geschehen.