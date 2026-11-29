Die San Francisco 49ers stellen Brock Purdy im Spiel gegen die Seattle Seahawks auf die Bank. Ersatzquarterback Mac Jones übernimmt die Aufgaben, während Cheftrainer Kyle Shanahan seine Entscheidung begründet.

Kyle Shanahan hat alle Versuche der konkurrierenden Franchises blockiert, Ersatzquarterback Mac Jones zu verpflichten. Diese strategische Entscheidung erweist sich als goldrichtig, da Star-Quarterback Brock Purdy im entscheidenden Spiel gegen den Titelverteidiger Seattle Seahawks ausfällt. Purdy litt unter einer hartnäckigen Verletzung, die ihn zur Partie außer Stande setzte. Shanahan hatte jedem Wechsel einen Riegel vorgeschoben, um seine eigene Reserve zu stärken.

Sprunggelenkverletzung hält Brock Purdy vom Spielfeld fern

Die Blessur zog sich der 26-jährige Starquarterback kurz vor der Halbzeitpause beim Spiel gegen die Minnesota Vikings in Mexiko-Stadt zu. Die 49ers gewannen dieses Match mit einem klaren 35:10-Spekakel. Aufgrund der Verletzung konnte Purdy die komplette Woche über nicht am Training teilnehmen. Shanahan gab am Freitag das bittere Eingeständnis, dass die Heilung stockt. Das Problem sitzt im mittleren Bereich des Sprunggelenks, was als besonders tückisch und langwierig gilt.

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Mac Jones übernimmt Verantwortung bei 49ers

Mac Jones, 28 Jahre alt, kennt die Rolle des Ersatzmanns bestens. Bereits in der vergangenen Saison vertrat er Purdy bei dessen Zehenverletzung und führte das Team zu fünf Siegen aus acht Spielen. Shanahan verteilte vorab Sonderlob für Jones. Er betonte, dass Jones großartig war und eine tolle Vorbereitungswoche hatte. Der Trainer erklärte, dass alle Spieler volles Vertrauen in die Leistung von Mac Jones setzen.

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Massive Personalausfälle belasten San Francisco

Dass Jones noch im Kader ist, grenzt bei dem 49ers-Lazarett an eine Lebensversicherung. Zahlreiche Stars fehlen aktuell, darunter Ricky Pearsall, Christian Kirk, Deebo Samuel, Mike Evans, Colton McKivitz, Nick Bosa und Mykel Williams. Trotz dieser personellen Engpässe steht San Francisco bei einer Bilanz von 9:1 Siegen. Shanahan zeigte Erleichterung, dass man Jones nicht verkauft hat. Die Verletzungen an mehreren Schlüsselpositionen stellen eine immense Belastung dar.

Offenes Datum für die Rückkehr von Brock Purdy

Obwohl Purdy einer Operation entgehen kann, steht sein genaues Comebackdatum in den Sternen. Shanahan sagte ehrlich, dass es zu früh sei, einen Zeitplan zu nennen. Er gab zu, dass er am Anfang der Woche noch optimistisch war, sich die Lage jedoch geändert hat. Es bleibt abzuwarten, ob Purdy in der nächsten Woche gegen die New York Giants fit sein wird. Bis dahin liegt die Verantwortung beim 28-jährigen Mac Jones.