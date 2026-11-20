Macaulay Culkin entwickelt mit Seth Rogen ein neues Home-Alone-Drehbuch. Der 46-Jährige spielt Kevin als geschiedenen Vater, dessen Sohn ihn zur Strecke bringt.

Der berühmteste Fallensteller der Filmgeschichte steht vor einem neuen, persönlichen Konflikt. Macaulay Culkin, der 1990 mit dem Kultfilm Kevin - Allein zu Haus zum globalen Kinderstar wurde, wird in absehbarer Zeit wieder in diese ikonische Rolle schlüpfen. 20th Century Studios hat bestätigt, dass ein neues Projekt mit dem 46-jährigen Schauspieler in einer frühen Entwicklungsphase steckt. Anders als bei seinen früheren Auftritten übernimmt Culkin nicht nur die Schauspielerrolle, sondern hat die konzeptionelle Idee für die Rückkehr der Figur Kevin McCallister aktiv vorangetrieben. Die Produktion verspricht dabei eine deutliche Abkehr vom reinen Kinderszenario zugunsten einer erwachsenen Perspektive.

Kreative Kontrolle durch Schauspieler

Die Initiative für dieses Comeback geht ausschließlich von Macaulay Culkin selbst aus. Im Sommer vergangenen Jahres präsentierte der Schauspieler Disney-Studiochefen seine konkreten Vorstellungen zu einem adulten Kevin McCallister. Seitdem hat das Vorhaben an Fahrt gewonnen und zog namhafte Kreativaus der Industrie an Bord. Seth Rogen und Evan Goldberg, die beiden 44-jährigen Produzenten hinter den Komödien Superbad und Sausage Party, sollen an der Verwirklichung von Culkins Idee arbeiten. Ihre Beteiligung signalisiert, dass es sich nicht um eine simple Wiederholung handelt, sondern um eine Neuinterpretation des Franchise, die von erfahrenen Storytellern gesteuert wird. Culkin bleibt nach wie vor im Zentrum des Projekts, da er die narrative Ausrichtung maßgeblich definiert.

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Erwachsenes Leben und Vater-Sohn-Konflikt

Die geplante Handlung weicht radikal von den bekannten Plotpoints der 1990er-Jahre ab. Culkin skizzierte gegenüber der Öffentlichkeit im Jahr 2025 ein detailliertes Bild davon, wie sich das Leben des Protagonisten Jahrzehnte nach den Ereignissen in Chicago entwickelt hat. Aus dem kleinen Kevin ist ein erwachsener Mann geworden, der selbst Vater ist und mit den Schwierigkeiten einer modernen Familiendynamik kämpft. Er befindet sich entweder in der Scheidung oder ist verwitwet. Seine berufliche Hingabe an die Arbeit führt dazu, dass er seiner Familie nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkt, was bei seinem Kind zu Frust führt.

Die Folge dieses vernachlässigten Verhältnisses ist ein klassischer elterlicher Fehler: Das Kind sperrt den Vater nachts aus dem Haus aus. Dies ist die exakte Situation, der sich Kevin als Kind erfolgreich entzog, indem er das Haus gegen Eindringlinge sicherte. Nun stellt sich die ironische Rolle der Täter und Opfer um. Der Sohn übernimmt die Rolle des defensiven Verteidigers, während der Vater die Position des unbefugten Eindringlings einnimmt. Culkin betonte, dass sein Sohn in der Handlung dasjenige tut, was der Vater einst perfektionierte: das Aufstellen von tödlichen Fallen. Der Film konzentriert sich somit nicht auf den Kampf gegen fremde Kriminelle, sondern auf den innerfamiliären Konflikt.

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Wirtschaftlicher Erfolg und kulturelle Relevanz

Trotz der noch nicht final bestätigten Geschichte besteht ein immenses Marktinteresse an der Figur Kevin McCallister. Die kulturelle Bedeutung der beiden Originalfilme mit Macaulay Culkin ist nach wie vor unübertroffen. Zusammenspielten die Produktionen Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York weltweit rund 761 Millionen Euro ein. Diese Zahlen belegen, dass das Franchise auch 36 Jahre nach dem ersten Release eine enorme kommerzielle und emotionale Bindung zum Publikum aufrechterhält. Für die Studios ist dies ein sicheres Zeichen, dass eine Fortsetzung mit dem ursprünglichen Star lukrativ ist.

Zukünftige Entwicklungen und Produktionsstand

Für Macaulay Culkin stellt das Projekt eine bedeutende Karriere-Zurückkehr dar. Nach dem Ende der Kevin-Reihe spielte er die Figur in den folgenden 34 Jahren nahezu gänzlich, abgesehen von einem einzigen Werbespot. Die aktuelle Entwicklung bei 20th Century Studios markiert daher den Übergang von der Idee zur konkreten Produktion. Es bleibt abzuwarten, ob die von Culkin vorgeschlagene Erzählstruktur um den Vater-Sohn-Konflikt final in das Skript übernommen wird. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Branche an diesem spezifischen Angle ist jedoch bereits jetzt hoch. Culkin könnte damit nicht nur eine Nostalgie-Abrechnung liefern, sondern eine humorvolle, aber schmerzhafte Lektion über Elternschaft und Gerechtigkeit erteilen.