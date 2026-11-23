Seth Rogen und Evan Goldberg produzieren die Kevin - Allein zu Haus Fortsetzung, in der Macaulay Culkin als erwachsener Kevin McCallister zurückkehrt.

Macaulay Culkin kehrt als Kevin McCallister zurück: Die Fortsetzung von Kevin - Allein zu Haus wird von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert, die gemeinsam auch das Drehbuch verfassen. Nach 34 Jahren bekommen Fans damit erstmals einen echten Kinofilm mit dem Kultcharakter, nachdem Culkin bisher nur in ironischen Werbeclips als erwachsener Kevin zu sehen war.

Die Weihnachtskomödie gehört zu den bekanntesten Filmen des Genres und steht nach Angaben der Quelle für Kindheitserinnerungen, Vorfreude und Familienzusammenhalt. Die gesamte Filmreihe umfasst sechs Filme, und alle zehren vom Erfolg des ersten Teils, den Chris Columbus inszeniert hat.

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Wie der erste Teil entstand und Culkins Weg zur Fortsetzung

Chris Columbus war zunächst für den Weihnachtsfilm Schöne Bescherung vorgesehen. Er stieg dort aufgrund kreativer Differenzen mit Hauptdarsteller Chevy Chase aus und war dadurch frei für Kevin - Allein zu Haus.

Für Macaulay Culkin hatte die Rolle nach dem Kinostart im November 1990 lange eine belastende Seite. Der damalige Jungstar, der zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, haderte lange mit dem Typecasting und der Reduzierung auf die Figur des Kevin, bevor er seinen Frieden damit schloss.

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Stimmen zur Idee der Fortsetzung

Macaulay Culkin hat auf seiner Tour A Nostalgic Night with Macaulay Culkin eine eigene Vorstellung verraten. Demnach ist Kevin McCallister im Film entweder verwitwet oder geschieden und zieht sein Kind allein groß.

Culkin beschreibt in diesem Szenario eine umgekehrte Fortsetzung. Der erwachsene Kevin wird an einem Weihnachtsabend von seinem eigenen Kind ausgesperrt und muss versuchen, in sein Haus einzubrechen, während ihm das entfremdete Kind zahllose Fallen stellt.

Der Autor des Beitrags hofft dagegen, dass Seth Rogen und Evan Goldberg diese Idee weiter ausbauen. Vorstellbar sei auch, dass Kevin und sein Kind gemeinsam gegen fiese Eindringlinge kämpfen und dabei wieder zueinanderfinden.

Was die Fortsetzung für Fans bedeutet

Die Fortsetzung zeigt einen Kevin McCallister in seinen Vierzigern, den die Fans als Achtjährigen aus dem Original kennen. Offen bleibt, welchen Beruf er ausübt, ob er eine Familie hat und ob er noch der erfinderische und kämpferische Kevin ist.

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Seth Rogen und Evan Goldberg sind vor allem für derbe oder satirische Komödien bekannt, darunter Sausage Party - Es geht um die Wurst, Bad Neighbors und Das ist das Ende. Mit der FSK-18-Serie The Boys haben sie zudem einen großen Erfolg auf Amazon erzielt. Ein Starttermin für den neuen Film wird in der Quelle nicht genannt.