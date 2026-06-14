Macheten-Angriff auf Frankfurter Zeil: Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Am Samstagabend griff ein 20-Jähriger auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil einen 19-Jährigen mit einer Machete an. Das Opfer wurde schwer verletzt, konnte das Krankenhaus aber wieder verlassen. Die Polizei nahm vier Personen fest. Die Videoüberwachung half bei der Aufklärung.

In Frankfurt am Main ist es am Samstagabend zu einem schweren Macheten-Angriff auf der bekannten Einkaufsstraße Zeil gekommen. Nach Angaben der Polizei waren bis zu zehn Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt, die gegen 22.20 Uhr eskalierte.

Ein 20-jähriger Mann soll mit einem Haumesser auf einen 19-jährigen Kontrahenten eingeschlagen und ihn am Kopf getroffen haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nach Angaben der Ermittler nicht in Lebensgefahr. Es konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der Bereich rund um ein großes Kaufhaus sowie mehrere Geschäfte und Restaurants wurde für mehrere Stunden abgesperrt, um Spuren zu sichern.

Die Kriminalpolizei rückte mit einem Großaufgebot an und sammelte Beweismittel, darunter die Tatwaffe, die sichergestellt werden konnte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, aber die Polizei geht von einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen aus, die dann gewalttätig wurde. Die Polizei war aufgrund der sogenannten BAO Zeil (Besondere Aufbauorganisation Zeil) ohnehin verstärkt in dem Bereich patrouilliert.

Diese Sondereinheit wurde eingerichtet, um die Sicherheit auf der belebten Einkaufsmeile zu erhöhen, nachdem es in der Vergangenheit mehrfach zu Gewalttaten gekommen war. Die Beamten waren nur wenige Augenblicke nach der Tat vor Ort und konnten die Auseinandersetzung umgehend beenden. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte vier Personen vorläufig fest, darunter den mutmaßlichen Haupttäter und drei mutmaßliche Beteiligte. Die Festgenommenen wurden in Gewahrsam genommen und sollen noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Opfer und dem Täter um Personen aus demselben Umfeld, möglicherweise aus dem Bereich der Jugendkriminalität. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich um eine geplante Auseinandersetzung oder eine spontane Eskalation handelte. Die gute Videoüberwachung auf der Zeil spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Tat. Die Polizei konnte die Geschehnisse anhand der Aufnahmen bereits rekonstruieren und die Identität der Beteiligten bestätigen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Machete gilt als Tatwaffe, was die Schwere der Tat unterstreicht. Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen, die weitere Informationen zu dem Vorfall haben, sich zu melden. In den sozialen Medien kursieren bereits Spekulationen über die Hintergründe, aber die Behörden bitten, keine unbestätigten Informationen zu verbreiten.

Die Zeil ist eine der belebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands und zieht täglich zehntausende Besucher an. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden nach diesem Vorfall erneut überprüft, um künftige Gewalttaten zu verhindern. Der Vorfall sorgte in der Stadt für großes Aufsehen und löste eine Debatte über die Sicherheitslage in der Innenstadt aus. Die Polizei betonte jedoch, dass es sich um einen Einzelfall handelt und die Sicherheitslage insgesamt stabil sei





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