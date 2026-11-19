Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin einigen sich auf ein Treffen in China. Die USA und China schließen sich zusammen, um die Atombewaffnung des Irans zu verhindern.

Die internationale Politik erlebt eine dramatische Wende, als Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin einen historischen Machtauftritt in China ankündigen. Der US-Präsident hatte zuvor unter vier Augen mit den beiden anderen Staatschefs telefoniert, um die Agenda für das bevorstehende Dreiergespräch abzustimmen. Diese diplomatischen Manöver markieren den Beginn einer neuen Ära der Großmachtkooperation, die tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Sicherheitsarchitektur haben wird.

Einheitliches Vorgehen gegen den Iran

Der Kern der vereinbarten Linie besteht in der absoluten Ablehnung einer atomaren Bewaffnung des Irans. Donald Trump und Xi Jinping haben sich explizit darauf verständigt, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese klare Positionierung der beiden mächtigsten westlichen bzw. asiatischen Akteure soll als Druckmittel dienen, um Teheran von seinem Kernwaffenprogramm abzubringen. Die Einigung auf diese gemeinsame rote Linie signalisiert, dass Washington und Peking in dieser spezifischen sicherheitspolitischen Frage eine gemeinsame Front bilden.

Also read Trump und Xi: Macht-Gipfel beginnt, Einigung zu Iran und Gespräch mit Putin

Diplomatische Vorbereitung im Telefonat

Die Grundlage für das geplante Treffen in China wurde bereits in einem intensiven Dreiergespräch gelegt. Donald Trump führte direkte Verhandlungen mit Wladimir Putin und Xi Jinping, um Missverständnisse auszuräumen und die Ziele der zukünftigen Gipfeltagung zu definieren. Diese Vorabsprache unter vier Augen war entscheidend, um die Logistiken und strategischen Interessen aller drei Parteien vorab zu klaren. Die Tatsache, dass der US-Präsident diese Gespräche vor der öffentlichen Ankündigung des Gipfels führte, unterstreicht die Diskretion und Ernsthaftigkeit der diplomatischen Absichten.

Advertisement

Strategische Implikationen für die Weltordnung

Ein solches Zusammentreffen der drei Mächte verändert das Kräfteverhältnis im Nahen Osten und weltweit fundamental. Durch die Koordination zwischen den USA, China und Russland wird ein mächtiger Block gebildet, der den politischen Spielraum für andere Nationen erheblich einschränken kann. Die spezifische Fokussierung auf die Iran-Frage zeigt, dass diese Großmächte bereit sind, ihre Ressourcen zu bündeln, um regionale Stabilisierungsziele durchzusetzen. Dies könnte zu einer neuen Art von multilateraler Interventionismus führen, der von den traditionellen westlichen Allianzen unabhängig ist.

Ausblick auf den Gipfeltag in China

Das bevorstehende Treffen in China wird als zentrales Ereignis der kommenden diplomatischen Saison gefeiert. Alle Beteiligten erwarten konkrete Ergebnisse regarding der Sanktionspolitik und der Überwachungsmechanismen gegenüber Teheran. Die Weltgemeinschaft beobachtet gespannt, wie die drei Führungspersönlichkeiten ihre unterschiedlichen historischen und kulturellen Perspektiven in Einklang bringen werden. Der Erfolg dieses Gipfels könnte als Modell für zukünftige Krisenmanagement-Strategien dienen.