US-Präsident Trump, Chinas Xi und Russlands Putin diskutierten in China die Iran-Krise. Einigung auf nukleare Nichtverbreitung vor Dreiergespräch.

Im Zentrum des diplomatischen Geschehens stand ein Machtsymptom ersten Ranges, als US-Präsident Donald Trump, China s Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Dreiergipfel in China zusammenkamen. Die Treffen, die als gleichzeitige Begegnungen der drei weltweiten Führungspersönlichkeiten angelegt waren, markierten einen seltenen Moment der direkten Hochkonferenz zwischen den politischen Hauptakteuren der globalen Ordnung. Vor dem eigentlichen Gipfeltreffen hatten Donald Trump und Wladimir Putin sowie Donald Trump und Xi Jinping jeweils unter vier Augen gesprochen, um die Basis für die gemeinsamen Absprachen zu legen.

Dreiergespräch über Iran und nukleare Sicherheit

Der Kerninhalt dieser hochkarätigen Diskussionen drehte sich um die Kontrolle über die Atomwaffenentwicklung im Nahen Osten, wobei sich die führenden Mächte auf eine strikte Haltung verständigten. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin erzielten in China eine klare Einigung darauf, dass der Iran keine Atomwaffe besitzen darf. Diese gemeinsame Position der drei Staats- und Regierungschefs unterstreicht den Versuch, eine koordinierte internationale Antwort auf die nuklearen Ambitionen Teherans zu geben, ohne dass dabei einseitige US-Maßnahmen im Vordergrund standen.

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Diplomatische Vorverhandlungen und strategische Absprachen

Die Basis für das große Zusammentreffen bildeten intensive bilaterale Gespräche, die bereits vor dem öffentlichen Gipfel stattfanden. US-Präsident Donald Trump sprach zuvor direkt mit Wladimir Putin und mit Xi Jinping, um Positionen abzustimmen und Missverständnisse auszuräumen. Diese Vorverhandlungen unter vier Augen waren entscheidend, um eine reibungslose Durchführung des gleichzeitigen Dreiergesprächs zu gewährleisten und die gemeinsame Linie bezüglich der Iran-Krise vorzubereiten.

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Geopolitische Bedeutung der Einigung auf Nichtverbreitung

Die Tatsache, dass China und die USA sich auf die Bedingung einigten, dass der Iran keine Atomwaffe besitzen darf, signalisiert eine bedeutende diplomatische Annäherung zwischen den beiden rivalisierenden Großmächten. Diese Einigung, getragen durch die Präsenz von Wladimir Putin als dritter Pfeiler der Macht, zeigt, dass Fragen der globalen Sicherheit vorübergehend im Mittelpunkt des interessenbasierten Dialogs stehen. Die Anwesenheit der drei Führungspersonen in China unterstreicht die gewachsene Rolle Pekins als neutraler und einflussreicher Gastgeber für solche sensiblen weltpolitischen Gespräche.