Donald Trump trifft in Shenzhen auf Xi Jinping und Wladimir Putin. Parallel berät Friedrich Merz in Berlin eine Koalition der Willigen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Europa.

Ein historisches Dreieckstreffen findet derzeit in der chinesischen Stadt Shenzhen statt, in dem US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin direkt miteinander verhandeln. Bevor das große Gipfeltreffen begann, führte Donald Trump bereits geheime Vier-Augen-Gespräche mit Wladimir Putin und Xi Jinping, um die Grundlagen für die bevorstehenden Diskussionen zu legen. Ein zentrales Ergebnis dieser Vorgespräche und des anschließenden Treffens ist die klare Übereinstimmung zwischen China und den USA, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln darf.

Strategische Absprachen in Shenzhen

Der Fokus der Verhandlungen in Shenzhen liegt schwerpunktmäßig auf der geopolitischen Lage in Osteuropa und der Zukunft des Ukraine-Konflikts. Donald Trump nutzt die Gelegenheit, um mit den beiden führenden Autoritäten Russlands und Chinas direkt über den weiteren Verlauf des Krieges zu sprechen. Die Präsenz dieser drei mächtigsten Männer der Welt auf einer Bühne markiert einen signifikanten Schritt in der internationalen Diplomatie, da hier explizit die atomaren Großmächte zusammenkommen, um ihre Interessen abzustimmen. Die Vereinbarung zum iranischen Atomprogramm unterstreicht dabei die Bereitschaft der USA und Chinas zu gemeinsamen Sicherheitsstandards, selbst wenn andere geopolitische Spannungen bestehen.

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Berliner Koalition der Willigen

Parallel zum Macht-Treffen in China versammelt sich am selben Tag eine andere diplomatische Allianz in der deutschen Hauptstadt Berlin. Kanzler Friedrich Merz trifft sich dort erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, nachdem sie bereits vor zwei Wochen in Berlin diskutiert hatten. Dieser Termin dient der Koordination der sogenannten "Koalition der Willigen", einer Gruppe von Staaten, die die Ukraine aktiv unterstützen. Im Zentrum der Berliner Beratungen steht die fundamentale Frage, wer ultimately über die Zukunft der Ukraine und damit über die künftige Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents entscheidet.

Die Teilnehmer in Berlin, zu denen Vertreter aus insgesamt 37 Staaten sowie die Spitzen der Europäischen Union gehören, erörtern die konkreten Maßnahmen zur Unterstützung Kiews. Es wurde bekannt, dass Großbritannien unmittelbar vor dem Beginn des Berliner Gipfels Ankündigungen machte, wie die weitere Lieferung von kritischen Militärgütern aussehen soll. Dazu gehören Luftabwehrsysteme, Munition, Drohnen und weitreichende Waffen, um die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, weiterkämpfen zu können.

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Wirtschaftliche und militärische Hebelkraft Europas

Europa verfügt über strategische Instrumente, die selbst die drei Supermächte in Shenzhen nicht ignorieren können. Dazu gehört der riesige europäische Wirtschaftsraum, der enormen wirtschaftlichen Druck auf Moskau ausübt, sowie die Fähigkeit, Milliardenhilfen für Kiew zu mobilisieren. Die Europäische Union kann die Ukraine finanziell am Leben erhalten und gleichzeitig ihre eigene Rüstungsindustrie hochfahren, um die Abhängigkeit von externen Lieferungen zu verringern. Diese ökonomische Macht ist weniger spektakulär als ein Gipfeltreffen mit drei Präsidenten, kann jedoch entscheidend dafür sein, ob die Ukraine einen langen Krieg durchhalten kann.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Verteuerei des Krieges für Russland. Je höher der militärische und wirtschaftliche Preis für ein weiteres Kriegsjahr ist, desto stärker ist die Position der Ukraine in möglichen Verhandlungen. Die EU hat das Potenzial, Russland weiter wirtschaftlich zu isolieren, während sie gleichzeitig die logistische und finanzielle Unterstützung für Kiew sicherstellt. Diese Kombination aus direkter militärischer Hilfe und makroökonomischem Druck bildet das Rückgrat der europäischen Strategie.

Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Waffenstillstand

Unabhängig davon, ob Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping einen Weg zu einem Waffenstillstand finden, stellt sich die entscheidende Frage nach der langfristigen Sicherheit. Es muss geklärt werden, wer garantiert, dass Russland nach einem Stopp der Kampfhandlungen nicht erneut angreift. Genau über diese robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien wird in Berlin gesprochen, um Europa vom reinen Lieferanten von Geld und Waffen zu einem Garanten des Friedens zu machen.

Für eine wirksame Umsetzung dieser Garantien muss Europa eine gemeinsame Position formulieren, trotz unterschiedlicher Interessen innerhalb der 27 Mitgliedsländer der EU. Klärungsbedürftig sind Fragen dazu, was ein akzeptabler Frieden für Kiew bedeutet, welche Waffen weiter geliefert werden und welche Konsequenzen bei einem Bruch des Waffenstillstands durch Russland folgen. Ohne solche Garantien wäre jeder Friedensvertrag am Ende nur ein Stück Papier, was die Dringlichkeit der Berliner Beratungen unterstreicht.