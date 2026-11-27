Dieser Roman ist so gut, dass du ihn am liebsten an einem Tag lesen würdest. Hier geht's zum Buch-Tipp von Thalia!

Dieser Roman ist so gut, dass du ihn am liebsten an einem Tag lesen würdest. Hier geht's zum Buch-Tipp von Thalia! Was macht eigentlich ein gutes Buch aus?

Es ist dieses besondere Gefühl, so tief in eine Geschichte einzutauchen, dass man alles um sich herum vergisst. Die Zeit vergeht wie im Flug, aus einem Kapitel werden plötzlich fünf und das Buch lässt einen einfach nicht mehr los. Genau so ist es auch bei diesem) für großes Aufsehen und Gesprächsstoff sorgte.

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Mit ihrer Geschichte über weibliche Wut, Obsession und die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche zeigte sie eindrucksvoll, dass Horror nicht immer übernatürliche Elemente braucht, um für Gänsehaut zu sorgen. Mit ihrem neuen Roman bleibt die Autorin dem Genre desIm Mittelpunkt der Geschichte steht Dahye, die nach einer zufälligen Begegnung den wohlhabenden und attraktiven Hyukjoon kennenlernt. Was zunächst wie der Beginn einer romantischen Beziehung wirkt, entwickelt sich schon bald zu einem Albtraum.