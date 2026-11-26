Sie profitierten von Zwangsarbeit, Rüstungsgeschäften und der Ausbeutung jüdischen Eigentums. Nach dem Krieg wurden Deutschlands mächtigste Unternehmer schnell wieder zu Wirtschaftsmagnaten. Wie Politik und Kalter Krieg ihre Karrieren retteten.

Sie profitierten von Zwangsarbeit, Rüstungsgeschäften und der Ausbeutung jüdischen Eigentums. Nach dem Krieg wurden Deutschlands mächtigste Unternehmer schnell wieder zu Wirtschaftsmagnaten. Wie Politik und Kalter Krieg ihre Karrieren retteten.

Der Angeklagte, der am 22. Dezember 1947 auf sein Urteil wartet, wirkt unberührt und distanziert. Die Prozesstage hat er mit Kopfhörern verfolgt, über die die Zeugenaussagen übersetzt wurden. In seinem Schlussplädoyer hat er jede Schuld von sich gewiesen und sinngemäß behauptet, er habe im wirtschaftlichen Notstand gehandelt.

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Sein Unternehmen beschäftigte während desDoch die Richter in Nürnberg glauben dem Mann nicht. Als sie zwei Tage vor Heiligabend das Urteil verkünden, nimmt Friedrich Flick es stoisch auf. Sieben Jahre Haft lautet das Strafmaß. Es erscheint vielen Beobachtern als sehr mild.