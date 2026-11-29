Chen Jining galt als Vertreter eines neuen Kadertyps, dem exzellente Karrierechancen nachgesagt wurden. Nun jedoch hat Xi Jinpings Säuberungswelle auch den Parteichef von Shanghai getroffen.

Drei Weltmächte, ein gemeinsames Treffen – und ganz unterschiedliche Interessen: US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin kommen in Shenzhen zusammen.

Während Trump auf einen außenpolitischen Erfolg und engere Beziehungen zu Peking setzt, will Xi Chinas wirtschaftliche Stärke und Innovationskraft demonstrieren. Für Putin ist der Gipfel vor allem ein Zeichen internationaler Anerkennung. Auch der Ukraine-Krieg und der Konflikt mit dem Iran dürften eine Rolle spielen. Doch konkrete Ergebnisse sind kaum zu erwarten.

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Was bleibt, sind vor allem Bilder mit politischer Signalwirkung. Parteiführung gesendet haben: Die Antikorruptionsbehörden ermitteln derzeit gegen Chen Jining, Parteisekretär von Shanghai, wegen möglicher „schwerer Verstöße gegen die Parteidisziplin“, wie es in einer knappen Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hieß. Die Tragweite des Falls ist immens. Der 62-jährige Chen ist das vierte gestürzte Politbüro-Mitglied in weniger als zwei Jahren.