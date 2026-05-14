Machtkampf hinter Masken: Der Gipfel zwischen Xi und Trump in Peking

Ein diplomatisches Schauspiel in Peking kaschiert den erbitterten Kampf um die globale Vorherrschaft zwischen den USA und China, während Europa befürchtet, wirtschaftlich ins Abseits geraten.

Das Aufeinandertreffen des chinesischen Staatsführers Xi Jinping und des US-Präsidenten Donald Trump in Peking lässt sich am besten mit einem vorsichtigen Tanz beschreiben, bei dem jede Bewegung genauestens kalkuliert ist.

Die Inszenierung in der chinesischen Hauptstadt war von einer beispiellosen Opulenz geprägt. Mit jubelnden Menschenmengen, wehenden Fahnen und einer imposanten Militärparade vor der Halle des Volkes wurde dem amerikanischen Präsidenten ein Empfang bereitet, der kaum zu übertreffen war. Die öffentlichen Worte waren von einer fast schon künstlichen Süße geprägt, wobei Trump Xi als großartigen Staatsführer und Freund bezeichnete, während Xi seine Bereitschaft betonte, ein Partner und kein Rivale der Vereinigten Staaten zu sein.

Beide betonten, dass die gemeinsamen Interessen die Differenzen überwiegen würden. Doch hinter dieser Fassade aus diplomatischen Floskeln verbirgt sich eine harte Realität: Es handelt sich um einen erbitterten Kampf um die weltweite Vorherrschaft, insbesondere im strategisch wichtigen Raum Asiens und des Pazifiks. Die militärische Aufrüstung Chinas ist ein zentraler Punkt dieser Rivalität. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping im Jahr 2012 haben sich die Verteidigungsausgaben Pekings massiv erhöht und von 130 auf 280 Milliarden Euro geklettert.

Zwar geben die USA mit 850 Milliarden Euro jährlich immer noch deutlich mehr aus, doch Peking hat inzwischen die weltweit größte Kriegsmarine nach der Anzahl der Schiffe aufgebaut. Experten warnen eindringlich davor, dass China früher oder später versuchen wird, die Insel Taiwan gewaltsam zu annektieren. Die strategische Aufstockung der Militärkapazitäten zielt offenbar auf einen blitzartigen Schlag ab, der die demokratisch regierte Insel einnehmen soll, bevor die US-Flotte effektiv intervenieren kann.

Während Peking Taiwan als rechtmäßiges chinesisches Territorium betrachtet, unterstützen die USA die Insel mit Waffenlieferungen. Dieses Thema wurde während des Gipfels bewusst umschifft; auf Fragen von Journalisten reagierten beide Staatsmänner mit Ausweichmanövern und einer spürbaren Verlegenheit. Auch auf wirtschaftlicher Ebene ist das Verhältnis von tiefen Spannungen geprägt. Unter Xi Jinping hat China seine wirtschaftliche Schlagkraft seit 2012 mehr als verdoppelt und erreichte ein Volumen von 17.000 Milliarden Euro, was bereits zwei Dritteln der US-Wirtschaft entspricht.

Für Donald Trump stellt vor allem das enorme Handelsdefizit ein Problem dar. Die USA importieren jährlich Waren im Wert von 260 Milliarden Euro aus China, exportieren im Gegenzug jedoch nur für rund 90 Milliarden Euro. Dieses Ungleichgewicht führte bereits zu einem heftigen Zollkrieg, bei dem Strafzölle von über 100 Prozent verhängt wurden, worauf China mit ähnlich drastischen Gegenzöllen reagierte.

Ein vorübergehender Waffenstillstand in diesem Handelskrieg wurde im November 2025 vereinbart, doch dieser Deal läuft im Herbst 2026 aus, was die aktuelle Atmosphäre in Peking zusätzlich belastet. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen und militärischen Fragen spielen interne politische Probleme in den USA eine Rolle. Präsident Trump sieht sich im eigenen Land aufgrund eines Konflikts mit dem Iran und der daraus resultierenden Inflation einer sinkenden Popularität gegenüber, was besonders im Hinblick auf die kommenden Kongresswahlen kritisch ist.

Um seine Position zu stärken, versucht er, China dazu zu bewegen, verdeckte Waffenlieferungen an das iranische Regime sowie in die Ukraine zu stoppen. Zudem hofft er auf die Unterstützung Pekings, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, da auch China massiv auf die Öllieferungen aus der Golfregion angewiesen ist. Europa und insbesondere Deutschland beobachten diese Dynamik mit großer Sorge.

Experten wie Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln warnen davor, dass die Europäer bei diesen Machtspielen lediglich die Rolle von Zuschauern einnehmen. Es besteht die reale Gefahr, dass Trump versucht, den exklusiven Zugang zu kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden für die USA zu sichern. Für die deutsche Industrie wäre dies katastrophal, da die Produktion von Elektromotoren und Windkraftanlagen ohne diese Materialien zum Stillstand käme.

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING, ergänzt, dass jede Annäherung zwischen den beiden Supermächten vermutlich auf Kosten Deutschlands gehen würde. Kein anderes Industrieland sei so stark von der chinesischen Konkurrenz betroffen wie Deutschland. Sollten die USA und China bilaterale Abkommen schließen, die Deutschland ausschließen, würde dies den Status Europas als globaler Akteur weiter schwächen und das Land in eine wirtschaftliche Abhängigkeit drängen





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