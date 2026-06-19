Machtkampf im Weißen Haus nach Iran-Deal: Vance gegen Rubio in Trumps Nachfolgedebatte

Nach der Unterzeichnung des Iran-Friedenspapiers entbrennt im Weißen Haus ein interner Konflikt zwischen Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, der auch die republikanische Nachfolge beeinflusst.

US-Präsident Donald Trump hat auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des G-7-Gipfel s im französischen Évian-les-Bains das jüngste Iran-Friedenspapier präsentiert, das massive Zugeständnisse an Teheran vorsieht. Die Unterzeichnung des Abkommens hat jedoch einen neuen Machtkampf im Weißen Haus ausgelöst, da Kritiker das Papier als außenpolitisches Debakel betrachten.

Sollte der Deal scheitern, so deutet Trump bereits an, dass andere dafür verantwortlich gemacht werden könnten. Dieser Streit ist eng mit der internen Nachfolgediskussion innerhalb der republikanischen Partei verknüpft, in der Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio die zentralen Figuren sind. Vance, ursprünglich ein Skeptiker des Iran-Konflikts, wurde von Trump beauftragt, innerhalb von 60 Tagen die Details insbesondere zur Atomfrage auszuhandeln.

Anschließend stellte er sich voll hinter das 14-Punkte-Papier, das Trump in der Nacht auf Donnerstag unterzeichnete, und wird damit als "Gesicht des Deals" in zahlreichen Fernsehauftritten präsentiert. Vance versucht sich damit als Friedensmacher im Sinne von "America First" zu positionieren. Rubio hingegen gilt als traditioneller Hardliner gegenüber dem Iran, soll den Krieg anfangs unterstützt und auf einen Sturz des Mullah-Regimes gehofft haben. Zum aktuellen Abkommen äußerte er sich bislang nicht, stand jedoch wortlos neben Trump bei der Verkündung.

Trump scheint das Ringen zwischen seinen beiden Top-Mitarbeitern zu genießen und befeuert es aktiv. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Rubio sagte er über den Deal: "Wenn es klappt, nehme ich den Ruhm. Wenn nicht, gebe ich JD die Schuld.

" Gleichzeitig behandelt er Vance gegenüber anderen als potenziellen Erben des MAGA-Erbes und fragt Gäste, darunter Medienzaren Rupert Murdoch, nach deren Meinung über Vance und Rubio, wobei Murdoch angeblich positiver über Rubio sprach. Der Präsident nutzt diese internen Spannungen, um seine Position zu stärken und die Nachfolgedebatte im Keim zu ersticken





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