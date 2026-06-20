Machtkampf in der bayerischen AfD: Landesparteitag in Passau wird zum Weichenstellung für den Bundesparteitag

Beim bayerischen AfD-Landesparteitag in Passau entscheidet sich nicht nur die Zukunft von Stephan Protschka. Der Ausgang des innerparteilichen Konflikts zwischen Protschka und Reinhard Mixl kann Signalwirkung für den Bundesparteitag in Erfurt haben und den Einfluss der Bayern im Bundesverband verändern.

An diesem Wochenende kommt die bayerische AfD in Passau zu ihrem offiziellen Landesparteitag in der Dreiländerhalle zusammen. Doch bei dem Treffen geht es bei weitem nicht nur um die Wahl des Landesvorsitzenden.

Es geht um Einfluss, Posten und Macht sowie darum, wer zwei Wochen später beim Bundesparteitag in Erfurt die Fäden in der Hand halten wird. Die Location ist symbolträchtig: In der Halle, in der normalerweise die CSU den Politischen Aschermittwoch mit markigen Sprüchen zelebriert, werden jetzt die parteiinternen Konflikte der AfD ausgetragen. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen der amtierende bayerische AfD-Landeschef Stephan Protschka und sein Bundestagskollege Reinhard Mixl. Mixl plant, Protschka zu entmachten.

Informierten Kreisen zufolge hat er bereits große Teile des Landesvorstands auf seiner Seite. Dabei handelt es sich nicht um einen einfachen Machtkampf zwischen Gemäßigten und Radikalen. In der bayerischen AfD verlaufen die Fronten längst entlang persönlicher Rivalitäten, verletzter Eitelkeiten und dem erbitterten Streit um Posten - ähnlich wie in den etablierten Parteien, die die AfD sonst gerne kritisiert. Besondere Brisanz erhält der Konflikt durch ein vertrauliches Dokument, das BILD vorliegt: Protschka beschreibt darin parteiinterne Drohungen.

In einer Chat-Nachricht heißt es: "Nimm es oder streich die Flagge. Wenn die Jagdsaison eröffnet ist, badet man nicht mehr im Ententeich.

" Solche Formulierungen erinnern an Mafia-Filme, stammen aber aus dem Inneren einer deutschen Partei. Bisher hatte die bayerische AfD mit ihren knapp 12.000 Mitgliedern nur geringes Gewicht im Bundesverband. Sie galt als zerstritten und zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf Bundesebene mitzureden. Davon profitierten unter anderem Alice Weidel und ihr starker Landesverband Baden-Württemberg.

Weidel unterstützt dem Vernehmen nach den amtierenden Landeschef Protschka, um ihre Vormachtstellung im Süden zu sichern. Doch dieses Gefüge könnte durch einen Machtwechsel in Bayern kippen. Beobachter in der Partei vermuten, dass Mixl den zerstrittenen Landesverband befrieden und Bayern zu einem ernstzunehmenden Machtfaktor machen könnte. Schon jetzt wird über mögliche Allianzen mit anderen Landesverbänden wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen spekuliert.

Ziel wäre es, mehr Einfluss auf die Wahl des neuen Bundesvorstands beim Parteitag am 4. Juli in Erfurt zu gewinnen. Aus einem bislang berechenbaren Bundesparteitag könnte dadurch eine offene Machtprobe werden. Das hätte Auswirkungen auf den Führungsanspruch von Parteichefin Alice Weidel und könnte zu einem Bundesvorstand führen, der weniger diszipliniert agiert als bisher.

Die Entscheidung in Passau hat daher Bedeutung weit über Bayern hinaus. Die zentrale Frage des Wochenendes lautet: Bleibt die bayerische AfD ein zauderndesBeiwerk oder wird sie zum Königsmacher in Erfurt? Der Kampf um den Landesvorsitz in Bayern ist damit nur der Vorbote eines größeren Ringen um die Macht im Bundesverband. Die Entwicklung zeigt, dass die AfD inzwischen ähnlich verfährt wie die von ihr kritisierten Altparteien: mit internen Intrigen, persönlichen Fehden und dem Streit um Posten.

Die Folgen könnten den Bundesparteitag in Erfurt unberechenbar machen und die strategische Aufstellung der Partei für die kommenden Wahlen beeinflussen





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