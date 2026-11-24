Die acht europäischen Vertreter im FIFA-Council haben nach Medienberichten die Einsicht in die von der FIFA vorgelegten Akten zum umstrittenen Investorendeal abgelehnt.

Die acht europäischen Vertreter im FIFA -Council haben nach Medienberichten die Einsicht in die von der FIFA vorgelegten Akten zum umstrittenen Investorendeal geschlossen abgelehnt. Nach Informationen des SID verzichteten die UEFA -Vertreter, darunter DFB -Präsident Bernd Neuendorf und UEFA -Präsident Aleksander Ceferin, auf das FIFA -Angebot, nachdem ihnen von Gianni Infantinos Weltverband offenbar nur ausgewählte Dokumente zum geplanten Investorendeal vorgelegt werden sollten.

Welche Konsequenzen sich daraus für den Machtkampf um die FIFA-Präsidentschaft ergeben, ist unklar. Erst in der Vorwoche hatten die Vertreter der Europäischen Fußball-Union inklusive Präsident Aleksander Ceferin der FIFA in einem brisanten Beschwerdebrief eine Hinhaltetaktik in diesem Zusammenhang vorgeworfen. Zwar hat der Weltverband eine Prüfung von Unterlagen in Aussicht gestellt, das reicht den Europäern in der angebotenen Form aber nicht aus.

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Eine Einsicht in die Dokumente wäre Neuendorf und seinen Mitstreitern nur unter strengen Vertraulichkeitsauflagen am FIFA-Hauptsitz in Zürich gewährt worden. Die FIFA soll nach einem BBC-Bericht Einsicht in Dokumente zum geplanten Investorendeal für WM-Rechte gewähren. Alle Fragen der UEFA werden darin wohl aber nicht beantwortet.

"besorgt, dass eine solche Prüfung offenbar auf bestimmte, nicht näher bezeichnete 'Schlüsseldokumente' beschränkt sein soll"Die Europäer hatten der FIFA zuvor bereits einen Katalog mit Fragen zu weiteren Themen zugeschickt, auf deren Beantwortung sie nach eigenen Angaben warten. Infantinos Weltverband sollte, neben den umstrittenen Investorenplänen und den Beziehungen zum Trump-Clan, auch Auskunft zur Behandlung des Disziplinarverfahrens gegen den US-Stürmer Folarin Balogun während der WM geben.

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Die UEFA bemüht sich dazu auf dem Rechtsweg in den USA um eine Herausgabe der Unterlagen zum Investorendeal. Diese könnten als Beweismittel in einem möglichen Strafverfahren gegen Infantino in der Schweiz dienen. Die FIFA bestritt immer wieder, dass der Präsident des Weltverbandes persönlich von dem Vorhaben profitiert hätte. FIFA-Präsident Gianni Infantino wirkte nach seinem gescheiterten Investorendeal angeschlagen.

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" berichteten, hätte der Investorendeal, den Infantino infolge massiver Kritik zurückgezogen hatte, dem Management erhebliche finanzielle Vorteile bescheren können. Demnach wären fünf Prozent der Anteile des geplanten neuen Unternehmens , das die kommerziellen Rechte der FIFA-Turniere verwalten sollte, als Bonuspool für die Führungskräfte reserviert worden. Wie der"Guardian" berichtete, hätte der geplante Deal, bei dem Infantinos FIFA WM-Rechte an die Investmentfirma abgetreten hätte, eine Laufzeit von 96 Jahren gehabt.

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