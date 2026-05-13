Machtkampf um die Künstliche Intelligenz: Sam Altmans Aussagen im Prozess gegen Elon Musk

In einem hochemotionalen Rechtsstreit gibt OpenAI-Chef Sam Altman Einblicke in die zerbrochene Beziehung zu Elon Musk und die kontroversen Anfänge des KI-Giganten.

Der juristische Konflikt zwischen Elon Musk und dem Unternehmen OpenAI hat eine neue, dramatische Phase erreicht, nachdem Sam Altman , der aktuelle Chef des Startups, ausführlich vor Gericht ausgesagt hat.

Im Zentrum des Prozesses stehen die tiefgreifenden Differenzen über die strategische Ausrichtung und die Führung des Unternehmens, die bereits Jahre vor dem weltweiten Durchbruch von ChatGPT begannen. Altman schilderte den Geschworenen detailliert, wie er sich bereits im Jahr 2017 extrem unwohl gefühlt habe, als Elon Musk darauf beharrte, die vollständige Kontrolle über eine geplante gewinnorientierte Tochtergesellschaft von OpenAI zu übernehmen.

Laut Altmans Schilderungen wollte Musk diese Macht zwar nur in der Anfangsphase ausüben, war jedoch nicht bereit, dies in einem rechtlich bindenden Vertrag festzuhalten. Diese Intransparenz führte zu erheblichen Spannungen innerhalb der Gründergruppe. Ein besonders prägnanter Moment dieser Auseinandersetzung war die Frage der Nachfolge. Als die Mitgründer Musk fragten, was im Falle seines Todes passieren würde, antwortete er vage, dass er die Kontrolle möglicherweise an seine Kinder übertragen würde.

Diese Antwort löste bei Altman und seinen Kollegen große Besorgnis aus, da sie die langfristige Stabilität und die Mission des Unternehmens gefährdet sahen. Der Kern des Rechtsstreits liegt in der Transformation von OpenAI von einer altruistisch geführten Non-Profit-Organisation zu einem kommerziellen Unternehmen mit massiven Investitionen von Microsoft. Elon Musk wirft Sam Altman und dem Präsidenten Greg Brockman vor, die ursprüngliche Mission, eine sichere und für alle zugängliche Künstliche Intelligenz zu entwickeln, zugunsten persönlicher Bereicherung aufgegeben zu haben.

Musk argumentiert, dass er in der Anfangszeit der wichtigste finanzielle Unterstützer war und seine Beiträge in der Struktur des neuen For-Profit-Modells hätten berücksichtigt werden müssen. Interessanterweise kamen dabei unterschiedliche Zahlen auf den Tisch. Während Musk behauptete, er habe rund 38 Millionen Dollar in Form von Spenden und Mietzahlungen beigesteuert, lag dies weit unter dem ursprünglich zugesagten Betrag von einer Milliarde Dollar.

Altman hingegen betonte, dass er selbst Millionenbeträge investiert und zudem einen Großteil seiner eigenen Anteile an die Mitarbeiter abgegeben habe, um den Teamgeist zu fördern. Er kritisierte, dass Musk den immensen Arbeitsaufwand und die intellektuelle Leistung des Teams gegenüber seinem eigenen Markenwert und seinem Kapital unterschätzt habe. Die Dynamik innerhalb der Führungsebene wird durch weitere Zeugenaussagen noch komplexer. Die ehemalige Technologiechefin Mira Murati lieferte in einer Videoaussage kritische Einblicke in die Arbeitsweise beider Männer.

Sie beschrieb, dass Elon Musk während seiner Zeit bei OpenAI ein Klima des Chaos geschaffen habe, was die operative Arbeit erheblich erschwerte. Gleichzeitig erhob sie Vorwürfe gegen Sam Altman und gab an, dass dieser sie untergraben habe und in bestimmten Situationen nicht die volle Wahrheit gesagt habe. Dies zeichnet das Bild eines Unternehmens, das von starken Persönlichkeiten und internen Machtkämpfen geprägt war.

Nach seinem Austritt aus dem Verwaltungsrat im Jahr 2018 und dem Ende der Mietzahlungen im Jahr 2020 entwickelte Musk mit xAI ein eigenes Konkurrenzprodukt. OpenAI sieht in der aktuellen Klage daher weniger einen Kampf um Ideale, sondern vielmehr einen strategischen Versuch Musks, einen mächtigen Wettbewerber zu schwächen. Die Forderungen Musks sind weitreichend: Er verlangt Schadenersatz in Milliardenhöhe, die Rückabwicklung der Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen sowie die sofortige Absetzung von Altman und Brockman aus ihren Führungspositionen.

Für OpenAI steht ein enormes finanzielles und reputatives Risiko auf dem Spiel, da das Urteil grundlegende Fragen darüber beantworten könnte, wie die Governance von KI-Unternehmen gestaltet sein muss und ob die Versprechen einer Non-Profit-Struktur rechtlich bindend bleiben, wenn die technologischen Anforderungen Milliardeninvestitionen erfordern. Der Prozess verdeutlicht somit nicht nur den persönlichen Bruch zwischen zwei Visionären, sondern auch den globalen Konflikt zwischen offener Forschung und kommerzieller Verwertung im Bereich der Künstlichen Intelligenz





boersenzeitung / 🏆 76. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Openai Elon Musk Sam Altman Künstliche Intelligenz Rechtsstreit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„So geht’s“: Elon Musk unterstützt Warren Buffetts berühmten 5-Minuten-Plan zur Sanierung der StaatsverschuldungElon Musk unterstützt Warren Buffetts drastischen Plan gegen die US-Schuldenkrise. Experten warnen vor einer Schuldenspirale.

Read more »

'Dachte, er würde mich schlagen': Welche Erinnerungen der Prozess Elon Musk gegen OpenAI hochbringtElon Musk habe gewollt, dass das Unternehmen eine gewinnorientierte Einheit gründet, das sagte OpenAI-Präsident Greg Brockman vor Gericht im aktuellen Prozess aus. Dafür musste er einen öffentlichen Einblick

Read more »

Trumps China-Reise: Elon Musk, Apple-Chef Tim Cook und BlackRock-Chef Larry Fink fliegen mitIn Peking geht es um Milliardenaufträge, seltene Erden und den Iran-Krieg. Trump reist dafür mit einer ungewöhnlich hochrangigen Delegation aus Konzernchefs und Investoren an.

Read more »

SpaceX-Aktie bald an der NASDAQ: Vertrauliche SEC-Dokumente zeigen Milliarden-Bonus für Elon MuskSpaceX setzt Elon Musk ein neues Ziel: Sein milliardenschweres Vergütungspaket soll künftig direkt an die Kolonisierung des Mars gekoppelt sein.

Read more »