Offenbachs SPD-OB Schwenke will Hessens CDU-Chef Rhein bei der Landtagswahl 2028 herausfordern. Aber damit ist er wohl nicht der einzige in seiner Partei. Was sind die Hintergründe dieses Machtpokers?

Offenbachs SPD-OB Schwenke will Hessen s CDU-Chef Rhein bei der Landtagswahl 2028 herausfordern. Aber damit ist er wohl nicht der einzige in seiner Partei. Was sind die Hintergründe dieses Machtpokers?

Wiesbaden/Offenbach - In Deutschlands ältester Partei SPD kristallisiert sich in Hessen zunehmend ein neuer Machtkampf heraus. Das setzt die schon vom Aufstieg der AfD bedrängte schwarz-rote Landesregierung weiter unter Druck. Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke will von Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori den Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Süd übernehmen, wenn dieser im April 2027 neu gewählt wird – und bei der Landtagswahl 2028 als SPD-Spitzenkandidat auftreten. Schon seit Wochen ist dieses sich abzeichnende, parteiinterne Duell in der hessischen Politik in aller Munde.

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Nun hat das Offenbacher SPD-Stadtoberhaupt Schwenke öffentlich bekanntgegeben, Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein 2028 herausfordern zu wollen. Vorher wolle er sich bei einer parteiinternen Urwahl zum SPD-Spitzenkandidaten küren lassen. Und Mansoori? Es gilt in politischen Kreisen als so gut wie sicher, dass auch er Ministerpräsident werden will – aber er selbst hält sich bedeckt: "Dass sich in einer demokratischen Partei mehrere Personen um ein Amt bewerben, ist selbstverständlich.