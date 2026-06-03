Machtkampf zwischen Irina Winer und Alina Kabajewa: Eine Geschichte von Macht, Korruption und Sport

Der Machtkampf zwischen Irina Winer und Alina Kabajewa ist nur der Oberflächenbereich eines komplexen Systems von Macht und Korruption in Russland. Die beiden Frauen stehen an der Spitze der russischen Sportgymnastik, aber ihre Konflikte spiegeln wider, wie sehr die Macht im Land verflochten ist mit der Sportindustrie und der Propaganda.

Russland erlebt einen Machtkampf zwischen zwei Frauen, die beide in der russischen Sport gymnastik eine führende Rolle spielen. Irina Winer , die als Zarin der russischen Sport gymnastik bekannt ist, wurde von ihrer ehemaligen Musterschülerin Alina Kabajewa (43) abgeserviert.

Kabajewa gilt nicht mehr nur als heimliche Geliebte des Kreml-Despoten, sondern als eine der mächtigsten Frauen im Land. Sie hat eine beachtliche Karriere im Machtapparat des Autokraten gemacht und ist Vorsitzende der National Media Group, einem Großkonzern, der die Russen mit Putin-Propaganda beschallt. Nebenbei baute sie eine Sportakademie auf, deren Name sich aus dem Russischen am ehesten mit 'Himmlische Anmut' übersetzen lässt.

Der Machtkampf mit ihrer früheren Förderin Winer eskalierte, als Winer entschied, wer die stolze - und nicht selten gedopte - Sportnation im auch nach dem Zerfall der Sowjetunion fortbestehenden Systemkampf mit dem Westen vertreten durfte. Dieses Machtmonopol begann im Sommer 2021 zu bröckeln, als Kabajewas Schule ihre Arbeit aufnahm und mit großzügigen finanziellen Mitteln und weitreichenden Sonderrechten ausgestattet wurde - ein Affront für Winer





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