Macklemore verklagt Arenen: Absage für Benefit-Konzerte in den USA

Der US-Rapper Macklemore berichtet, dass neun große Arenen seine Palästina-Benefit-Tournee absagten. Er plant nun eigene Open-Air-Bühnen.

Der US-Rapper Macklemore erhebt schwere Vorwürfe gegen führende Veranstaltungsorte in den USA. Der Künstler gab am Freitag bekannt, dass neun Arenen seine geplante Tournee absagten, sobald bekannt wurde, dass die Konzerte als Benefizveranstaltungen für Palästina dienen. Die Absagen wurden laut Macklemore getroffen, um die künstlerische Äußerung zu unterdrücken und die Meinungs freiheit einzuschränken.

Zu den betroffenen Spielorten zählen

Die betroffenen locations umfassen einige der bekanntesten Stätten des Landes. Dazu gehören die Madison Square Garden, das Prudential Center, das Barclays Center, die UBS Arena, die Intuit Dome, das Kia Forum, die Crypto.com Arena, das Chase Center und die Climate Pledge Arena. Macklemore wies darauf hin, dass seinem Team im September Termine bis Ende 2026 angeboten worden waren, die nun rückgängig gemacht wurden. Acht der neun Arenen reagierte zunächst nicht auf Anfragen zur Klärung der Situation. Die Doors wurden also geschlossen, obwohl die Verträge im Voraus gesichert schienen.

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Macklemore kritisiert Zensur in der Musikindustrie

Macklemore erklärt in einem ausführlichen Statement auf Instagram, dass dies kein Einzelfall sei. Aktivistinnen, Autorinnen und Musikerinnen, die sich mit dem palästinensischen Volk solidarisieren, müssten seit Jahrzehnten mit Konsequenzen rechnen. Er warnt davor, dass eine Handvoll Milliardäre entscheidet, welche Anliegen in der Öffentlichkeit akzeptabel sind und welche Stimmen willkommen sind. Diese Konzentration von Macht gefährdet die demokratische Debatte und die Freiheit des Ausdrucks erheblich. Er sieht dennoch Anzeichen eines gesellschaftlichen Wandels, etwa durch den Wahlsieg von Abdul El-Sayed in Michigan trotz Millionenausgaben von israel-nahen Gruppen wie dem American Israel Public Affairs Committee.

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Madison Square Garden begründet Absagen mit Politik

Die Madison Square Garden begründet ihre Entscheidung anders als der Künstler. Das Unternehmen erklärte, man habe einige der international meistgefragten Veranstaltungsorte mit äußerst begrenzter Verfügbarkeit. Macklemore sei kein Act für Arenen, da er nach Angaben des Unternehmens entfernt worden sei. Dies geschah, nachdem Robert Kraft und weitere NFL-Eigentümer gedroht hatten, Konzerte von Ed Sheeran nicht auszurichten, falls dieser auftreten würde. Robert Kraft verwies dabei auf Äußerungen des Rappers und auf antisemitische Rhetorik. Diese Begründung steht im direkten Widerspruch zur Sicht von Macklemore, der die Absagen als politische Zensur wertet.

Neue Strategie mit eigenen Open-Air-Bühnen

Trotz der massiven Rückschläge in der etablierten Konzertbranche kündigt Macklemore an, die Shows in den USA trotzdem zu verwirklichen. Er plant, die Events im Freien durchzuführen, dorthin zurückzukehren, wo Musik ursprünglich hingehörte. Das Team werde seine eigenen Bühnen bauen, um die Abhängigkeit von kommerziellen Arenen zu durchbrechen. Macklemore betont, dass die Betreiber zwar die Gebäude besitzen, aber nicht die Menschen, die diese füllen würden. Diese Strategie soll die direkte Verbindung zum Publikum stärken und die politisch motivierten Ausschlüsse umgehen.