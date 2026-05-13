macOS 27 soll Liquid-Glass-Probleme auf Macs beheben

Apples neues Update macOS 27 zielt darauf ab, die offiziellen Liquid-Glass-Designfehler zu korrigieren, die besonders auf Mac-Notebooks eine schlechte Lesbarkeit verursachen. Laut Insiderinformationen sollmacOS 27 die Darstellung verbessern und Transparenz sowie Schatten eindeutig darstellen. Die Präsentation findet voraussichtlich auf der Keynote am 8. Juni statt.

Apple hat mit der neuen Liquid-Glass -Oberfläche eine moderne Ästhetik für seine Betriebssysteme eingeführt, doch die Umstellung hat bei vielen Nutzern zu Kritik geführt. Besonders auf MacBooks werden Probleme deutlich, da Texte und Bedienelemente oft schlecht erkennbar sind.

Zunehmend hält die Transparenz- und Schattengestaltung die Entwickler beschäftigt, da sie nicht immer den gewünschten Effekt erzielt. Die Lesbarkeit leidet unterisieren, Überlagerungen und abstrakten Hintergründen. macOS 27 soll nun gezielte Verbesserungen in die Oberfläche einfließen lassen. Bereits nach dem letzten Update-Zyklus hat Apple erste Korrekturen vorgenommen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Dazu gehört eine Option, die Benutzeroberfläche ‚abgedunkelt‘ darzustellen, was die Wahrnehmung erleichtern soll.

Dennoch bleibt Liquid Glass auf dem Mac ein heikler Bereich – insbesondere bei Transparenzen und überlagerten Elementen. Laut Mark Gurman zielt macOS 27 darauf ab, die Eigenarten von Schatten und Transparenz zu beheben. Die Designsprache passt demnach besser zu iPhones als zu großen Bildschirmen oder Mausbedienungen.

Zudem ist Liquid Glass ursprünglich für OLED-Displays konzipiert worden, was auf LCD-Panels, wie sie in vielen MacBooks verbaut sind, nicht immer optimal wirkt. Unter macOS wird die Oberfläche bei viel Text unübersichtlich. Besonders im Kontrollzentrum und im Finder werden Inhalte schwer lesbar, während überlagerte Fenster die Navigation erschweren. Schaltflächen heben sich nicht immer ausreichend vom Hintergrund ab. macOS 27 soll beschlossen haben, mit einem leichten Redesign an diese Herausforderungen heranzugehen.

Die Oberfläche soll so aussehen wie ursprünglich vom Apple-Design-Team geplant. Die Änderungen sind Teil einer größeren Optimierung, die auf der nächsten Keynote am 8. Juni offiziell vorgestellt werden soll. Im Anschluss startet eine Entwickler-Beta, gefolgt von einer öffentlichen Beta im Juli.

Die finale Version ist für September geplant und umfasst auch iOS, iPadOS, watchOS und tvOS





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