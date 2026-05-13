Macron-Affäre: Autor behauptet, Ohrfeigen-Skandal sei durch SMS ausgelöst

Ein Autor behauptet, eine SMS von Schauspielerin Golshifteh Farahani habe den Ohrfeigen-Skandal zwischen Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte ausgelöst. Der Journalist will jetzt herausgefunden haben, was die Präsidentengattin so wütend gemacht hat. Er behauptet in seinem neuen Buch: Eine Liebes-SMS hat zum Ohrfeigen-Skandal geführt.

Steht SIE zwischen den Macrons? Ein Autor behauptet, eine SMS von Schauspielerin Golshifteh Farahani habe den Ohrfeigen-Skandal zwischen Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte ausgelöst.

Diese Szenen machten im Mai 2025 weltweit Schlagzeilen: Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte landen mit der Präsidentenmaschine in Vietnam. Als sich die Tür öffnet, schießt Brigitte Macrons Arm in Richtung ihres Mannes – und trifft ihn im Gesicht. Und das vor laufender Kamera! Das Video verbreitet sich rasend schnell.

Viele sahen in der Bewegung eine Ohrfeige. Ein französischer Journalist will jetzt herausgefunden haben, was die Präsidentengattin so wütend gemacht hat. Er behauptet in seinem neuen Buch: Eine Liebes-SMS hat zum Ohrfeigen-Skandal geführt. Was geschah also wirklich am 25.

Mai 2025 an Bord des Airbus A330? Diese Frage stellten sich damals viele. Emmanuel Macron spielte den Vorfall damals herunter. Aus seinem Umfeld hieß es zunächst, es handle sich um ein Fake-Video.

Später erklärte der Präsident, das Paar habe miteinander gescherzt. Der Élysée sprach von einem „Moment der Vertrautheit“. Das Paar habe sich vor Beginn der offiziellen Reise „entspannen“ wollen. Für viele passte diese Erklärung nicht dazu, was sie auf den Aufnahmen gesehen hatten. Der Moment sorgte für Aufsehen..





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