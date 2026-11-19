Emmanuel Macron und Friedrich Merz diskutieren in Berlin den Ukrainekrieg. Macron verlangt NATO-Beitritt, Trump per Telefon dabei.

Präsident Emmanuel Macron hat eine erneute Debatte über einen Beitritt der Ukraine zur Nato gefordert. Nach den Beratungen in Berlin betonte er, dass die aktuelle Lage und die russischen Maximalpositionen diesen Schritt notwendig machten. Für die langfristige Sicherheit Europas sei die Präsenz der Ukraine in der Nato entscheidend.

Macrons Strategie für die Nato

Macron erklärte direkt nach dem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen", dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei, die Frage des Beitritts wieder aufzugreifen. Er argumentierte, dass die Ukraine ein sehr stark ausgestattetes Land mit einer großen Armee sein werde. Diese militärische Stärke mache die Ukraine für die europäische Sicherheit relevant. Die Position Frankreichs ist klar: Ein NATO-Beitritt ist die logische Konsequenz der aktuellen Entwicklungen.

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Mertz und Selenskyj in Berlin

In der Berliner Kanzlei trafen sich二十六 Staats- und Regierungschefs, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der britische Premierminister Andy Burnham. Kanzler Friedrich Merz bezeichnete die russischen Forderungen vom Dezember 2021 als unrealistisch. Er betonte, dass ein gerechter und dauerhafter Frieden das einzige Ziel sei. Selenskyj zeigte sich enttäuscht über das Verhalten Russlands und kritisierte, dass Präsident Putin stets mit Nein geantwortet habe.

Trump und Kushner im Hintergrund

US-Präsident Donald Trump schaltete sich telefonisch in die Beratungen ein. Sein Schwiegersohn und Sonderbeauftragter Jared Kushner übermittelte die Geschlossenheit der Europäer an den US-Präsidenten. Kushner betonte die Entschiedenheit der europäischen Ukraine-Unterstützung und werde dies an Trump und die russische Seite übermitteln. Nach US-Angaben sei Russland bereit, sich auf ein multilaterales Format mit den Europäern einzulassen.

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Militärische Lage und Kritik

Kanzler Merz beschrieb die Beschädigung der Brücke von Kertsch als Zeichen der Schwäche Russlands. Er verwies darauf, dass Moskau allein im Oktober über 50.000 Soldaten verloren habe. Mit den USA steigen die Chancen auf Frieden, so Merz. Selenskyj forderte zudem, dass der Schutz von Brücken künftig verstärkt im Fokus stehen müsse. Die russische Seite nutzt Lücken in der Luftabwehr gnadenlos aus.

Nato als zentrale Säule

Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte die Notwendigkeit, die Ukraine auch für den nächsten Winter auszustatten. Er freute sich über die Einbindung Europas in die Friedensgespräche in Abu Dhabi. Jared Kushner erklärte, dass die Nato eine zentrale Säule der Nachkriegsordnung sein werde. Während die "Koalition der Willigen" in Berlin debattierte, trafen sich Trump, Putin und Xi in Shenzhen.