Macron holt Norwegen unter französischen Atomschutz: Europa baut nukleare Abschreckung aus

Frankreich und Norwegen vereinbaren engere nukleare Zusammenarbeit: Norwegen schließt sich der französischen vorgelagerten Abschreckung an. Zudem wird ein Verteidigungsabkommen mit Beistandspflicht geschlossen. Macron will so Europas Sicherheit stärker unabhängig von den USA gestalten. Acht weitere EU-Länder zeigen Interesse.

Frankreich baut seine atomare Abschreckung in Europa aus und hat Norwegen als ersten Partner für die vorgelagerte nukleare Verteidigung gewonnen. Bei einem Treffen in Paris kündigten Präsident Emmanuel Macron und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre an, dass Norwegen sich der französischen nuklearen Abschreckung anschließen werde.

Zudem vereinbarten beide Länder ein Verteidigungsabkommen mit einer Beistandspflicht für den Fall eines Angriffs. Macron betonte, dass Norwegen als geografisch und strategisch wichtiger Partner die Abschreckung erheblich stärken werde. Støre lobte die Initiative, verwies aber darauf, dass die Hauptlast der nuklearen Abschreckung weiterhin bei der Nato und den USA liege. Macrons Plan ist nicht neu: Bereits Anfang März hatte er das Konzept einer europäischen nuklearen Abschreckung vorgestellt, da man sich nicht mehr blind auf den Schutz der USA verlassen wolle.

Acht Länder, darunter Deutschland, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark, signalisierten Interesse. Mit Großbritannien besteht bereits eine enge Zusammenarbeit. Konkret könnten Partnerländer an französischen Atomübungen teilnehmen oder strategische Waffensysteme vorübergehend auf ihrem Territorium stationiert werden. Seit dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht innerhalb der EU.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri schätzt den französischen Atomarsenal auf etwa 290 Sprengköpfe, womit Frankreich weltweit an vierter Stelle steht. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der europäischen Sicherheitsarchitektur, da die EU erstmals auf eine gemeinsame, wenn auch von Frankreich geführte, nukleare Abschreckung setzt, um die durch Russland bedrohte Stabilität zu gewährleisten





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