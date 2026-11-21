Emmanuel Macron kritisiert die aggressive Agenda Russlands in vier europäischen Ländern. Während Macron isolierte Vorfälle betont, meldet die Ukraine schwere Raketenangriffe mit zahlreichen Toten und Verletzten.

Emmanuel Macron hat am Freitagabend in einer öffentlichen Erklärung eine Reihe schwerwiegender Vorfälle dokumentiert, die er als Beleg für eine neue Aggressivität Russland s in Europa deutet. Der französische Präsident veröffentlichte auf der Plattform X eine Liste einzelner Ereignisse aus den letzten 24 Stunden, die sich auf vier verschiedene Länder erstrecken. Er betonte dabei, dass Moskau auf europäischem Boden eine aggressive Agenda verfolge und dies als verantwortungslose Wette darstellt, die Russland weiter isolieren und den europäischen Zusammenhalt stärken werde.

Russland beschuldigt vier europäischer Nationen

Maia Sandu, die Präsidentin von Moldau, hatte bereits am Donnerstag während des Ukraine-Gipfels in Berlin über unaufhörliche Verletzungen des moldauischen Luftraums durch russische Drohnen berichtet. In Dänemark machte die Regierung Kopenhagen Russland offiziell für einen Vorfall verantwortlich, wobei die spezifischen Details in der Quelle nicht näher ausgeführt werden. Der baltische Staat Estland hat seinen Straßentransit an der Grenze zu Russland eingeschränkt, nachdem ein Brandanschlag auf einen Drohnenhersteller vereitelt wurde. Die estnischen Behörden verdächtigen den militärischen Geheimdienst GRU, hinter diesem Angriff zu stehen.

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Schwere Angriffe auf die Ukraine bleiben ausgeklammert

Bei der Zählung der schweren Angriffe durch Putins Armee auf die Ukraine führte Macron diese jedoch nicht mit ein. Am selben Freitagabend beschoss die Russische Armee die südukrainische Industriestadt Krywyj Rih, welche die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist. Dabei kamen ballistische Raketen zum Einsatz, was zu mindestens zwei Toten führte. Olexander Hanscha, der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, bestätigte diese Zahl. Zu den Opfern zählten eine Sanitäterin und ein siebenjähriger Junge.

Die Zahl der Verletzten in Krywyj Rih stieg auf 21 Personen an. Dies geschah trotz der umfassenden Berichte über die nächtlichen Angriffe Russlands auf die Ukraine. Laut Präsident Selenskyj hatte Russland in der Nacht zu Freitag mehr als 110 Raketen und über 400 Drohnen abgefeuert. Diese Angriffe forderten acht Menschenleben, sechs davon starben in der Hauptstadt Kiew. Drei Brücken in Kiew wurden beschädigt, und Atomkraftwerke mussten ihre Leistung drosseln.

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Kreml lädt europäische Vertreter nach Moskau ein

In der Nacht zu Samstag setzten die Angriffe fort, als drei ballistische Raketen und 148 Drohnen eingesetzt wurden. Bei Charkiw traf eine Drohne ein Wohnhaus, wobei elf Menschen verletzt wurden, darunter zwei Kinder. Parallel zu den militärischen Eskalationen spielt der Kreml nun die Rolle des Gastgeber. Nach dem Dreier-Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi bescheinigte der US-Präsident Trump dem russischen Führungschef Putin, dieser wolle den Krieg auf diplomatischem Weg beenden.

Der Kreml lud Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens nach Moskau ein, um Klarheit über ihre Position zu bekommen. Termine für diese Gespräche gibt es nach Angaben des Kremls jedoch noch nicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hält eine Absage für das falsche Signal, lehnt jedoch Moskau als Verhandlungsort ab. Diese diplomatischen Manöver stehen im deutlichen Kontrast zu der anhaltenden militärischen Bedrohung, die von russischer Seite ausgeht.