Emmanuel Macron als drittes Rad? Sein Auftritt auf einem Pärchenfoto von Katy Perry und Justin Trudeau bringt die Fans zum Lachen.

wirke so, als sei er "versehentlich in das Date eines anderen hineingeplatzt". Auch der Spruch "sammelt Staatsoberhäupter wie Nebenmissionen" greift die außergewöhnliche Besetzung des Fotos auf.

Der Selfie-Crash ist Teil einer umfangreichen Bilderreihe vonauf einer belebten Straße, Eindrücke aus einem Zug, schicke Outfits und ihre neue Bobfrisur. Das Paar reist aktuell gemeinsam durch Europa und legte bislang Stopps in Barcelona, Mailand, Paris und Venedig ein. Anfang der Woche reisten die beiden mit dem Orient-Express von Paris nach Venedig, wo sie Hand in Hand ankamen.waren im Juli 2025 aufgekommen. Noch im selben Jahr machten die beiden ihre Beziehung dann offiziell.

Advertisement

Advertisement

IhrenAuch abseits des Selfies mit Macron gibtJustin in einem weißen Smoking beim Kartenspiel. Während er sich auf seine Karten konzentriert, hält seine Partnerin drei Könige und das Pik-Ass in der Hand. In einem weiteren Clip schlendert das schick gekleidete Paar zusammen durch einen schmalen Gang im Zug. Damit hält die Sängerin nicht nur die verschiedenen Stationen ihres Europatrips fest, sondern zeigt ihren Followern auch mehrere Momente zu zweit.