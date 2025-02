Macron will Frankreich zu KI-Großmacht machen

Französischer Präsident Emmanuel Macron hat ein KKI-Gipfel in Paris veranstaltet, um Frankreich und Europa zu einer KI-Großmacht zu machen. Macron kündigte Milliardeninvestitionen und eine „flexiblere“ Anwendung des neuen KI-Gesetzes der EU an.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Frankreich und Europa zu einer KI-Großmacht machen wollen. Er kündigt Milliardeninvestitionen und weitere Maßnahmen an. weit vorne. Damit Europa nicht den Anschluss verliert, hat Frankreich zum „AI Action Summit“ nach Paris eingeladen. Die Botschaft des gewohnt selbstbewusst auftretenden französischen Präsidenten: „Wir können sehr große Dinge tun, die die Gesundheit, die Energie und das Leben in unserer Gesellschaft verändern“, sagte Macron.

„Deshalb sollten Frankreich und Europa im Zentrum dieser Revolution stehen, um alle ihre Chancen zu nutzen und unsere Prinzipien durchzusetzen.“ Am Dienstag werden auch der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, und Chinas Vizepremier Zhang Guoqing vor Ort sein. Hinzu kommen hochrangige Unternehmer aus der Tech-Welt wie die Chefs der amerikanischen Giganten OpenAI und Google, Sam Altman und Sundar Pichai.Macron hat Investitionen im Bereich KI in Höhe von insgesamt 109 Milliarden Euro in den kommenden Jahren angekündigt. Die Investitionen umfassen unter anderem 20 Milliarden Euro von der kanadischen Investmentgesellschaft Brookfield sowie potenzielle Finanzierungen von bis zu 50 Milliarden Euro aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Macron stellte dies als „Äquivalent“ zu den Investitionen der USA und China dar. Um mit den USA und China mithalten zu können, plädiert Macron zudem für eine „flexiblere“ Anwendung des neuen KI-Gesetzes der EU. „Es besteht die Gefahr, dass einige gar keine Regeln vorgeben, und das ist gefährlich“, sagte der er der Zeitung Le Parisien. „Aber es gibt auch das Risiko, dass Europa sich umgekehrt zu viele Regeln gibt, sich von anderen abwendet und daher nicht mehr innovativ sein kann. Wir müssen dieses Gleichgewicht halten.“ Anfang Februar hat die EU mit dem AI Act den weltweit ersten staatenübergreifenden Rechtsrahmen für den Einsatz von KI in Kraft gesetzt. Zudem haben sich auf dem KI-Gipfel in Paris mehr als 60 europäische Unternehmen zur EU AI Champions Initiative zusammengeschlossen, um die Entwicklung und Anwendung von KI in Europa voranzutreiben. Ziel sei es, im Schulterschluss zwischen Unternehmen und Technologiebranche das volle Potenzial Europas im Bereich KI auszuschöpfen, hieß es. Die Unternehmen fordern einen „drastisch vereinfachten regulatorischen Rahmen“. Auf diese Weise solle Europa zum „Weltmarktführer“ im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden. Eines der wenigen europäischen Unternehmen, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz mit amerikanischen oder chinesischen Unternehmen mithalten können, ist der französische Softwareentwickler Mistral. Nach dem Ende Januar stellte Mistral vergangene Woche seinen Chatbot vor. Eigenen Angaben zufolge liefert die französische KI schneller Antworten als Konkurrenten wie ChatGPT. „Le Chat“ könne bis zu 1000 Wörter pro Sekunde ausgeben. „Die Franzosen und die ganze Welt erkennen nun, dass europäische Akteure zählen und Spitzentechnologie anbieten“, sagte Mistral-Chef Arthur Mensch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Es herrsche Bedarf an Alternativen zu den Angeboten aus den USA und China. „KI hat eine kulturelle Dimension. Ich glaube, das wird allmählich jedem klar. Es geht darum, europäische Champions aufzubauen.





