Macy's meldet erstes Umsatzwachstum in einem Quartal seit vier Jahren

Die US-Kaufhauskette Macy's hat das erste Umsatzwachstum in einem Quartal seit fast vier Jahren erzielt, nachdem sie zuvor 15 Quartale in Folge gefallen waren. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und dank der starken Nachfrage nach Luxusartikeln.

Die starke Nachfrage nach Luxusartikeln hat der US-Kaufhauskette Macy's das erste Umsatzwachstum in einem Quartal seit fast vier Jahren beschert. Daraufhin hob der Konzern seine Jahresprognose an.

"Die Kunden von Macy's, die überwiegend über mittlere bis hohe Einkommen verfügen, haben sich im ersten Quartal als widerstandsfähig erwiesen", sagte Konzernchef Tony Spring am Mittwoch . Im abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse um 1,8 Prozent auf 4,68 Milliarden Dollar, nachdem sie zuvor 15 Quartale in Folge gefallen waren. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 13 Cent ebenfalls über den prognostizierten drei Cent.

Für 2026 rechnet Macy's nun mit einem Nettoumsatz zwischen 21,50 und 21,75 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,00 und 2,20 Dollar liegen. Die Prognose berücksichtige die starken Quartalszahlen sowie ein moderates Umsatzplus für den Rest des Jahres, teilte das Unternehmen mit. Besonders gut liefen die Geschäfte bei den Luxuskaufhäusern Bloomingdale's, deren flächenbereinigter Umsatz um 10,2 Prozent anzog





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