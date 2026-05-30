Mädchen mit weißen Haaren seit einer Woche vermisst

Die Polizei fahndet nach einer 6-Jährigen aus dem nördlichen Ruhrgebiet, die seit einer Woche vermisst wird. Das Kind lebte zuvor bei seiner Mutter, aber das Sorgerecht wurde inzwischen entzogen.

Wo ist das Mädchen mit den weißen Haaren? Seit gut einer Woche wird die 6-Jährige aus dem nördlichen Ruhrgebiet jetzt schon vermisst. Die Polizei hat einen konkreten Verdacht, was passiert sein könnte - geht aktuell aber nicht davon aus, dass sie sich in unmittelbarer Gefahr befindet.

Bereits am Mittwoch wurde sie als vermisst gemeldet. Jetzt fahnden die Ermittler mit einem Foto nach dem Mädchen und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Es lebte zuvor bei seiner Mutter, der aber inzwischen das Sorgerecht entzogen wurde. Es ist davon auszugehen, dass sich das Kind weiterhin bei der Mutter befindet.

Warum die 6-Jährige nicht mehr bei der Mutter sein darf und wo sich die Frau nun mit ihrer Tochter befinden könnte, ist nicht bekannt. Die Personenbeschreibung des Kindes lautet, es ist etwa 1,30 Meter groß und schlank. Ihre Augen sind braun und besonders auffällig sind die weißen lockigen Haare. Zur möglichen Bekleidung gibt es keine Angaben.

Wer das Kind gesehen hat oder weiß, wo es sich befinden könnte, wird gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei unter 0800 / 2361 111 zu wenden. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind in der Nähe seiner Mutter ist. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich in einer unmittelbaren Gefahr befindet. Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit um Hilfe, um das Kind zu finden.

Das Kind ist etwa 1,30 Meter groß und hat braune Augen. Es ist wichtig, dass die Menschen, die das Kind gesehen haben, oder wissen, wo es sich befinden könnte, sich an die Polizei wenden. Die Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem die Menschen anrufen können, um Informationen zu geben





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