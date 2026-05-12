Made in Germany: German automakers struggle to adapt to new automotive standards

The automotive industry has undergone significant changes, with the focus shifting from traditional automotive standards to new priorities such as battery, software, and production costs. German automakers are struggling to adapt to these changes and maintain their competitiveness in the global market.

„Made in Germany“ war für deutsche Autobauer lange Versprechen und Geschäftsmodell zugleich. Wer Mercedes, BMW, Audi oder VW kaufte, zahlte mehr. Dafür gab es starke Motoren, präzise Getriebe, gutes Fahrwerk, saubere Verarbeitung.

Das brachte nicht nur Image. Es brachte hohe Preise, gute Gewinne, gut ausgelastete Werke und Hunderttausende Jobs bei Herstellern und Zulieferern. Der Grund ist nicht, dass deutsche Hersteller keine guten Autos mehr bauen können – sondern weil sich verschoben hat, was ein gutes Auto ausmacht. Was nun stärker zählt: Batterie, Software, Ladeleistung, Preis, Produktionskosten.

Prof. Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt zu BILD: „Made in Germany war in der Autoindustrie lange sehr stark mit dem Motorenbau verbunden. Dieses Versprechen müssen sich deutsche Hersteller beim Elektroauto neu erarbeiten.

“ BMW setzt beim neuen iX3 auf die „Neue Klasse“. Das Modell soll zeigen, wie deutsches Premium beim E-Auto künftig aussehen kannbauer müssen beweisen, dass sich mit E-Autos in Deutschland weiter gutes Geld verdienen lässt. Denn Batterien sind teuer, Software verschlingt Milliarden, neue Plattformen müssen sich rechnen. Gleichzeitig drängen chinesische Hersteller mit gut ausgestatteten E-Autos.

Prof. Martin Gornig warnt davor, die Schlüsseltechnik nur in China einzukaufen. Batterie und Software müssten zum neuen deutschen Motor werden.

„Beim Elektroauto muss der deutsche Motor gewissermaßen in neuer Form zurückkommen“, sagt er zu BILD. Eine Rückkehr zum Verbrenner löst das Problem nicht. Der alte Antrieb verdient noch Geld, aber als Zukunftsmodell reicht er nicht. Gornig sagt: „Den Strukturwandel aufzuhalten, ist keine gute Lösung.

Das Verbrenner-Aus kommt durch den technischen Fortschritt früher oder später ohnehin.

“ Made in Germany ist nicht tot. Aber es muss beim E-Auto neu bewiesen werden. ist Direktorin am CAR Center Automotive Research. Sie ist seit fast 30 Jahren in der Autoindustrie tätig, u.a. bei internationalen Autokonzernen in Europa und China. Seit 2022 beim CAR-Institut mit Fokus auf Marktstrategie und China. ist Forschungsdirektor Industriepolitik in der Abteilung Unternehmen und Märkte – DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung). Langjähriger Industrie- und Wettbewerbsexperte am DIW





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