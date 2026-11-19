Der Landkreis Landsberg startet im März 2027 die Kampagne Made in LL. Unternehmen öffnen ihre Tore, um Sichtbarkeit und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Details zur Auftaktveranstaltung.

Der Landkreis Landsberg hat mit dem neuen Format "Made in LL" eine strategische Initiative gestartet, um die regionale Wirtschaft sichtbarer zu machen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die offizielle Auftaktveranstaltung fand im Historischen Rathaus in Landsberg am Lech statt, wo Organisatoren, Vertreter teilnehmender Betriebe und lokale Institutionen zusammenkamen. Im Mittelpunkt der Initiative steht die Vorstellung der wirtschaftlichen Vielfalt der Region und die gezielte Suche nach qualifizierten Arbeitskräften für die zahlreichen Unternehmen im Umkreis.

Initiative Made in LL öffnet Betriebe im März 2027

Das zentrale Ereignis der Kampagne ist für den März 2027 geplant. Zu diesem Zeitpunkt werden sich die teilnehmenden Unternehmen ihre Tore öffnen und der Öffentlichkeit einen detaillierten Einblick in ihre Produktionsverfahren und Arbeitsabläufe gewähren. Bis zum Zeitpunkt der Ankündigung hatten sich bereits 67 Betriebe für die Teilnahme registriert, wobei 32 dieser Unternehmen ihren Sitz direkt im Stadtgebiet von Landsberg haben. Die Organisatoren betonen, dass diese Transparenz essenziell ist, um die Leistungen der lokalen Industrie und des Handwerks einer breiten Masse nahezubringen, die diese oft nur indirekt kennt.

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Rathaus als historisches Vorbild für Transparenz

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl nutzte die Veranstaltung, um das Historische Rathaus selbst als Symbol für nachhaltige Wertschöpfung zu presentieren. Sie wies darauf hin, dass der Baumeister und Stuckateur Dominikus Zimmermann das Gebäude ab 1719 gestaltete, wobei seine Arbeiten am Hauptplatz für jedermann sichtbar waren. Im Gegensatz dazu bleibt die innovative Produktentwicklung vieler heutiger Unternehmen von außen unsichtbar. Baumgartl riet den Unternehmen daher zu Authentizität als beste Werbeform, um diese Barrieren abzubauen und die lokale Wertschöpfung erlebbar zu machen.

Netzwerkwerk Handwerksmeister und Wirtschaftsförderung

Markus Wasserle, der stellvertretende Landrat und Kreishandwerksmeister, qualifizierte "Made in LL" als eine hochwertige Netzwerkveranstaltung. Er betonte die regionale Breite, die von Betrieben aus Kinsau bis Obermeitingen reicht. Während solche Formate häufig Jugendliche für Ausbildungen gewinnen, richtet sich dieser spezifische Ansatz an erfahrene Fachkräfte, die angesichts der nahezu vollständigen Beschäftigungslage stark nachgefragt werden. Wasserle verwies auf den großen wirtschaftlichen Schatz der Region und warb für mehr Zuversicht gegenüber der sogenannten "German Angst", indem er Europa und den Landkreis als vorne dabei beschrieb.

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Podiumsgespräch mit Wirtschaftsexperten und Unternehmern

Während des Podiumsgesprächs moderierte Dominic Wimmer die Diskussionen mit Schlüsselpersonen der Region. Manuel Tischler, der seit 13 Jahren bei Rational arbeitet, sprach über die Globalität des Landsberger Weltmarktführers, der weltweit 1,5 Millionen Geräte verkauft hat. Er erwähnte, dass allein auf dem Münchner Oktoberfest mehr als 300 Geräte im Einsatz sind und betonte, dass der Wettbewerb um Mitarbeiter zugenommen habe, Rational jedoch weiterhin aktiv Personal suchen müsse. Diese Perspektive unterstreicht die internationale Strahlkraft der lokalen Unternehmen.

Lokale Tradition und neue Kreativwirtschaft im Fokus

Fabian Gerum, Geschäftsführer der Bäckerei Manhart, erklärte seine Beweggründe für die Teilnahme. Die 1913 von Karl Manhart am Hauptplatz gegründete Bäckerei wird heute in vierter Generation geführt. Gerum berichtete, dass der Betrieb im laufenden Jahr keine Lehrstellenanzeige schalten musste, da bereits erste Anfragen für 2027 vorliegen. Neben etablierten Strukturen gewinnt auch die Kreativwirtschaft an Bedeutung, wie Adnan Maral zeigte. Der Schauspieler und Unternehmer eröffnete in Landsberg die Padel-Anlage "pääädel" und betonte die wachsende Bedeutung von Regionalität und Transparenz für die Kundenbindung.