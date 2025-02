Madlen Rausch verarbeitet Liebeskummer in neuem Lied

Schlagersängerin Madlen Rausch hat ein neues Lied veröffentlicht, das von Abschied und Neubeginn handelt. Es basiert auf ihrer persönlichen Geschichte einer Liebe, die sie in ihrer Jugend hatte und die tragisch zu Ende ging. Sie fühlte sich vom Dorfleben eingeengt und entschied sich für ein neues Leben, was zur Trennung führte.

Die Schlager sängerin Madlen Rausch verarbeitet in ihrem neuen Lied eine persönliche Geschichte, die von Abschied und Neubeginn handelt. „Ich war gerade 18, hatte mein Abi in der Tasche. Und ich war irre verliebt in einen ganz bestimmten Mann“, erzählt sie der „Bild.de“. Jeden Tag seien sie zusammen gewesen, nachdem sie sich in einer Band kennengelernt hatten. „Vielleicht hätte ich mit diesem Mann mein Leben verbringen können – ich glaube, zumindest er ging davon auch aus.

“ Doch Madlen fühlte sich vom Dorfleben eingeengt, wollte studieren, ihr Leben leben. „Für mich stand fest: Ich muss weggehen, um weiterzukommen. Für ihn, diesen besonderen Mann, stand das leider nie zur Debatte.“ Und so gingen sie auseinander, mit der Hoffnung, sich einmal wiederzutreffen. „Das ist leider nie passiert.“ Aus ihren Gedanken, die sie damals bewegten und die sie notiert hatte, entstand dann das neue Lied. Madlen Rausch war zuletzt bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf der großen Bühne zu sehen. Mit Bernhard Brink performte sie eine Neuauflage des Hits „How do you do“. Madlen widmete den Auftritt ihrer kurz zuvor verstorbenen Oma, die ihre Enkelin unbedingt in der TV-Show sehen wollte. Leider hat sie es nicht geschafft, stattdessen hat Madlen auf der Beerdigung ihrer geliebten Großmutter gesungen. „So schwer mir das auch fiel, aber sie hatte es sich gewünscht“, sagte sie damals „Bild.de“.





