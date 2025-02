Madonna in New York City: Verführerischer Look und Liebesleben im Fokus

Die Popikone Madonna präsentierte sich bei einem glamourösen Event in New York City in einem provokanten Outfit. Während gleichzeitig Gerüchte über eine mögliche Verlobung mit ihrem 28-jährigen Freund Akeem Morris kursierten, sorgte die Künstlerin für Aufsehen mit ihrem Auftritt. Das Liebesleben und die modischen Entscheidungen der 66-jährigen Sängerin stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Die Popikone Madonna (66) sorgte bei einem Event in New York City für Aufsehen. Wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, erschien die Künstlerin in einem provokanten Look: Sie präsentierte sich in einem auffälligen schwarzen Outfit mit einem transparenten Dessous-Oberteil und halterlosen Strümpfen.

Bei der glamourösen Feier, die vom renommierten Fotografen Mert Alas in Zusammenarbeit mit Seventy One Gin organisiert wurde, posierte Madonna zudem bewusst verführerisch mit einer Ginflasche. Der Anlass des Abends war der Valentinstag im Rahmen der New York Fashion Week. Doch nicht nur modisch stand Madonna an diesem Abend im Mittelpunkt. Die Interpretin des Hits „La Isla Bonita“ befindet sich derzeit in einer Beziehung mit dem 28-jährigen Akeem Morris, einem ehemaligen Fußballspieler. Die beiden sollen sich im August 2022 kennengelernt haben, jedoch wurde die Beziehung erst im Juli vergangenen Jahres durch gemeinsame Instagram-Bilder bestätigt. Madonna heizte kürzlich in New York City sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung an. Offiziell bestätigt ist diese jedoch nicht. Die Partnerschaft erlebte offenbar schon einige Höhen und Tiefen – verschiedenen Berichten zufolge trennten sich Madonna und Akeem im Oktober vergangenen Jahres kurzzeitig. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplauderte, seien die Gründe damals folgende gewesen: „Madonna hatte mit diesem Jungen das gleiche Problem wie mit allen anderen Männern, die sie in letzter Zeit hatte. Der Altersunterschied wurde zu einem Problem.“ Nach dem Liebes-Aus fanden die Turteltauben jedoch offensichtlich schnell wieder zueinander





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Madonna New York City Valentinstag Fashion Week Liebesleben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Taylor Swift genießt entspanntes Dinner in New York CityBei einem Familienabendessen zeigte sich die Popikone Taylor Swift das erste Mal öffentlich in diesem Jahr in New York City.

Weiterlesen »

Anna und André Schürrles Lieblingsetiketten in New York CityDas Paar Anna und André Schürrle genießt einen Besuch in New York City mit ihren Lieblingsmarken, von Tiffany & Co. bis Montblanc. Die Reise beinhaltet Besuche in Galerien, Essen in angesagten Restaurants und eine kurze Pause im Central Park.

Weiterlesen »

Bradley Cooper spaziert mit seiner Tochter durch New York CityDer Hollywoodstar Bradley Cooper wurde in New York City mit seiner siebenjährigen Tochter Lea gesichtet. Die beiden zeigten sich gut eingepackt und trotzten der winterlichen Kälte im Big Apple. Kürzlich waren sie auch zusammen beim NFC Championship Game in Philadelphia.

Weiterlesen »

Winziges Badezimmer in New York CityEine New Yorker Mieterin beklagt sich über die ungewöhnlichen räumlichen Gegebenheiten ihres winzigen Badezimmers. Besonders kurios ist die Kombination aus Waschbecken und Toilette, bei der das Wasser für das Waschbecken nur durch das Spülen der Toilette aktiviert wird.

Weiterlesen »

Leni Klum: Sie macht New York City unsicherIn New York finden zur Fashion Week auch wieder zahlreiche Partys statt. Auch Leni Klum ließ sich dabei schon sehen.

Weiterlesen »

Donald Trump's DOJ Intervenes in Case Against New York City Mayor Eric AdamsThe U.S. Department of Justice, under the direction of Deputy Attorney General Emil Bove, a former lawyer for former President Donald Trump, has ordered prosecutors to dismiss charges against New York City Mayor Eric Adams. Adams, a Democrat, was facing allegations of bribery, fraud, and illegal campaign financing, marking the first time a sitting New York City mayor faced federal charges. The department argued that the investigation constituted an 'inappropriate interference' with Adams' re-election campaign and that the prosecution would 'excessively restrict' his ability to address critical issues.

Weiterlesen »