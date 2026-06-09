Madonna provoziert mit explizitem Trailer für "Confessions II" und präsentiert Gaststars wie Sabrina Carpenter und Benedict Cumberbatch

Die Pop-Ikone Madonna nutzt für die Promotion ihres neuen Albums "Confessions II" einen 13-minütigen, filmischen Trailer, der explizite Szenen auf einer Clubtoilette zeigt. Zudem sind zahlreiche prominente Gäste wie Sabrina Carpenter, Julia Garner, Benedict Cumberbatch und Richard E. Grant im Video zu sehen. Das Album erscheint am 3. Juli.

Madonna , die 67-jährige Pop ikone, wirbt derzeit intensiv für ihr bevorstehendes Album "Confessions II" und setzt dabei auf das bewährte Prinzip: Sex sells. In einem 13-minütigen Trailer , der als Kurzfilm konzipiert ist, wird eine ausgelassene Party mit expliziten Szenen gezeigt.

Die Sängerin tanzt zunächst auf einer Wiese, räkelt sich auf einem Tisch und feiert später mit der junge Sängerin Sabrina Carpenter auf einer Party, wo der gemeinsame Song "Bring Your Love" präsentiert wird. Der Höhepunkt des Videos spielt sich auf einer Clubtoilette ab, wo Madonna gutaussehende Männer am Pissoir beäugt. Mit einem Auserwählten zieht sie sich in eine Kabine zurück und es kommt zu好几个 Szenen von Trockensex, bei denen der junge Mann ihren Po berührt.

Der Trailer, betitelt als "Confessions II - Der Film", wartet zudem mit hochkarätigen Gaststars auf: Neben Sabrina Carpenter ist Julia Garner zu sehen, die Madonna in einem geplanten Biopic darstellen wird. Ebenfalls mit dabei sind die Schauspieler Benedict Cumberbatch und Richard E. Grant. Das Video stellt sechs neue Songs aus dem Album vor, das am 3. Juli erscheinen soll.

Ein Fan kommentiert begeistert: "In einer Ära, die von zweiminütigen Songs und 15-sekündigen, selbstgemachten Handyvideos dominiert wird, hat uns Madonna gerade einen zehnminütigen, filmischen Musikerlebnis voller Kunstfertigkeit und Storytelling beschert.

" Zusätzlich hatte Madonna eine Auswahl der neuen Lieder vergangene Woche bei einem spontanen Gratiskonzert am Times Square in New York präsentiert. Vor Tausenden Fans trat sie ohne lange Ankündigung auf und sorgte mit einem spektakulären Outfit und einer energiegeladenen Show für Furore. Damit unterstreicht sie, dass sie auch nach Jahrzehnten im Geschäft ihre Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu generieren, nicht eingebüßt hat und ihre künstlerische Vision konsequent verfolgt, sei es durch filmische Musikvideos oder überraschende Live-Auftritte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Madonna Confessions II Trailer Sabrina Carpenter Benedict Cumberbatch Julia Garner Richard E. Grant Album Pop Sex Sells Times Square Gratiskonzert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michael Jackson und (!) Madonna wollten dieselbe legendäre Fantasy-Rolle spielen: Sie verloren beide gegen Robin WilliamsZwei Pop-Ikonen, eine Rolle, keine Besetzung. Weder Michael Jackson noch Madonna konnten diesen Filmemacher von sich überzeugen.

Read more »

Erster PC-Trailer: Stellar Blade Blood Rain überrascht mit neuer ProtagonistinDie südkoreanischen Entwickler von Shift Up haben im Rahmen des Summer Game Fest 2026 den Nachfolger von Stellar Blade gezeigt. Dabei wartet Stellar Blade: Blood Rain mit einer neuen Protagonistin auf, die Evie heißt. Aktuell steckt das Action-Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase. Zur...

Read more »

Jennifer Lopez' Kindheitstraum: Unbedingt wie Madonna seinMadonnas Einfluss auf J.Lo enthüllt: So prägte die Pop-Ikone die Mode und Karriere der heutigen Film- und Musikgröße.

Read more »

„Neuer ist unsere Madonna“: Micky Beisenherz über TorwartdiskussionMicky Beisenherz bezieht klar Stellung in der deutschen Torwartdebatte. Er hält den Weltmeister Manuel Neuer für die beste Wahl im Tor.

Read more »