Madonna verrät ihren besten Sex-Liebhaber - und es ist ein alter amerikanischer Mythos

Madonna hat verraten, mit wem sie den besten Sex ihres Lebens gehabt haben will. Sie nannte John F. Kennedy Jr. als ihren schönsten Liebhaber. Der Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy verunglückte bei einem Flugzeugabsturz tödlich. Madonna wirbt derzeit für ihr neues Projekt 'Confessions II' auf der Dating-Plattform Grindr.

Madonna hat verraten, mit wem sie den besten Sex ihres Lebens gehabt haben will. Sie nannte John F. Kennedy Jr. als ihren schönsten Liebhaber. Der Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy verunglückte bei einem Flugzeugabsturz tödlich.

Madonna wirbt derzeit für ihr neues Projekt 'Confessions II' auf der Dating-Plattform Grindr. Sie hat ein Video gedreht, in dem sie Designer Raul Lopez befragt, wer ihr bester Liebhaber war. Madonnas Antwort war John F. Kennedy Jr.! Lopez kommentierte, dass sie bereits der dritte Mensch sei, von dem er genau das über Kennedy höre. Madonna reagierte mit einem zustimmenden 'Mmm-hmm'





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