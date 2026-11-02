Mads Janelt hofft auf Nationalmannschaft-Nominierung unter Jürgen Klopp

FC-Brentford-Abwehrspieler Mads Janelt blickt optimistisch auf seine Chancen für die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klopp zurück.

Der Hamburger Abwehrspieler Mads Janelt blickt mit großer Hoffnung auf eine mögliche Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Seit seinem Wechsel zum englischen Verein FC Brentford hat sich der defensive Mittelfeldspieler als feste Größe etabliert. Seither absolvierte er insgesamt 236 Spiele für die Bees und gehört meist zu den wichtigsten Bestandteilen der Mannschaft. Trotz dieser konstanten Leistungen musste der gebürtige Hamburger lange Zeit auf eine Einladung durch den Deutschen Fußball-Bund warten. In der jüngsten Länderspiel pause war er dann jedoch endlich Teil des großen XXL-Kaders von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Janelt zeigt sich optimistisch für die A-Nationalmannschaft

Während seines Aufenthalts bei der Icon League äußerte sich der defensive Mittelfeldspieler gegenüber der Redaktion von Sport 1 zur bald anstehenden Entscheidung. Er betonte seine positive Grundhaltung und verwies auf die letzte Instanz der Auswahl. "Ich bin immer optimistisch. Am Ende wird Klopp entscheiden, was er für richtig hält", so Janelt klar. Diese Aussage unterstreicht seine professionelle Einstellung und den Respekt vor der Entscheidung des neuen Nationaltrainers. Janelt weiß um die starke Konkurrenz in den Reihen der deutschen Defensive und Mittelfeldreihe. Dennoch fühlt er sich gut in Form und bereit für die höchste Ebene.

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Positive Euphorie unter Trainer Jürgen Klopp

Janelt bewertete seine Zeit im erweiterten Kader als äußerst wertvoll und lehrreich. "Es war eine coole Erfahrung. Schauen wir, was beim nächsten Lehrgang passiert", sagte er im Rückblick. Er erwähnte, dass es sich um einen großen Kader handelte, in dem sich Trainer Jürgen Klopp relativ viele Spieler anschauen konnte. Diese weitläufige Einladungspolitik des Trainers wird von vielen Profis als Chance gewertet. Janelt lobte zudem die Ausstrahlung des neuen Trainers. "Er hat sehr viel Euphorie wieder nach Deutschland gebracht. So sollte das sein", betonte der Vereinsspieler. Diese Euphorie ist ein wichtiger Faktor für den Zusammenhalt im Team.

Stabile Leistungen für den FC Brentford in der Liga

Die Grundlage für eine nationale Nominierung bilden herausragende Vereinsleistungen. In der laufenden englischen Spielzeit absolvierte Janelt acht von neun Spielen über die volle Distanz. Diese Ausdauer und Fitness sind im modernen Profi-Fußball entscheidende Kriterien. Darüber hinaus führte er seine Mannschaft dabei sogar viermal als Kapitän aufs Feld. Diese Verantwortung zeigt das Vertrauen der Coaches und Mannschaftskollegen in seine Führungskompetenz. Sein Einsatzprofil ist dadurch geprägt, dass er als defensive Achse das Spiel maßgeblich steuert.

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Einige Unterbrechungen durch Sperren im Saisonverlauf

Nicht jedes Spiel verläuft ohne Unterbrechung für den Hamburger. Lediglich beim 1:1-Unentschieden gegen Hull City musste er gesperrt zuschauen. Diese einzige Ausreißerin in einer ansonsten sehr robusten Statistik verdeutlicht die Zuverlässigkeit des Spielers. Die lange Zeit ohne Spielpraxis war für ihn sicher keine ideale Vorbereitung auf die Rücksprachen mit dem Bundestrainer. Dennoch bleibt die Gesamtbilanz positiv und unterstreicht seine Bedeutung für den FC Brentford. Die Kombination aus Langlebigkeit, Führungseigenschaften und technischer Qualität macht ihn zum interessanten Kandidaten.

Ausblick auf die kommenden DFB-Entscheidungen

Die kommende Zeit wird zeigen, wie sich die Auswahl unter Jürgen Klopp weiterentwickelt. Janelt befindet sich nun in einer Phase der Geduld und des Wartens. Seine aktuellen Leistungen bei Brentford bleiben der beste Werbebogen. Die Hoffnung auf den Schritt in den endgültigen Kader für die nächsten Pflichtspiele ist groß. Jeder Trainer sucht nach Spielern, die nicht nur technisch gut sind, sondern auch mental stabil. Janelt hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er diese Eigenschaften besitzt. Seine Position im defensiven Mittelfeld ist im deutschen Fußballspektrum hart umkämpft.

Bedeutung der Kapitänsbinde für die internationale Karriere

Die vier Einsätze als Kapitän bei Brentford sind ein starkes Signal. Sie demonstrieren Reife und charakterliche Stärke außerhalb der rein sportlichen Leistungen. In der Nationalmannschaft ist die Übernahme solcher Rollen oft der Schlüssel zum Erfolg. Jürgen Klopp legt großen Wert auf Persönlichkeit und Einsatzbereitschaft. Janelt passt mit seiner Art perfekt in diese Philosophie. Die Euphorie, die er in der letzten Pause spürte, könnte sich in eine feste Berufung verwandeln. Die Fans und Experten verfolgen seine Entwicklung genau. Der Weg zur A-Nationalmannschaft ist oft steinig, aber Janelt ist auf dem richtigen Weg.